Ein Sturm hat den wohl berühmtesten Mammutbaum der Welt gefällt - den "Pioneer Cabin Tree" in Kalifornien. Viele Fans trauerten um den fast 30 Meter hohen Giganten und erinnerten sich an "bemerkenswerte" Momente. Der Baum war bekannt für seinen Tunnel, durch den sogar Autos hindurchfahren konnten.

Mammutbaum

Mammutbaum

Für sie war er ein Tor zum Reich der Giganten: Joyce Brown war 12 Jahre alt, als ihre Eltern sie das erste Mal mit zu einemim Calaveras Big Trees State Park in Kalifornien nahmen. In seinen gigantischen Stamm war ein Loch gesägt worden, durch das sogar Autos fahren konnten - wie durch einen Tunnel in die Welt der bis zu 30 Meter hohen Riesenbäume. Nun liegt derzersplittert über die Fahrbahn. Ein Sturm hatte ihn am Sonntag umgeworfen.

Berühmt für seinen Tunnel: der "Pioneer Cabin Tree".

Quelle: ap

Mammutbaum

Mammutbaum

"Für mich ist das, als wäre ein Familienmitglied gestorben", sagt die inzwischen 65-jährige Brown. Die Pensionärin verbringt etwa ein Drittel des Jahres in der Blockhütte ihrer Familie in Arnold, einer kleinen Stadt etwa sechs Kilometer entfernt von dem-Park. Vier Generationen ihrer Familien hätten unzählige Stunden bei dem ungewöhnlichen Tunnel-Baum verbracht. Auch Besuchern der Familie wurde derpräsentiert.

"Dieser Baum war besonders"

Und die Browns waren nicht die einzigen Fans des riesigen Gewächses: "Ich war schon in 70 Ländern. Aber dieser besondere Baum, und dass man durch ihn hindurchlaufen und ihn anfassen konnte, das war ein sehr bemerkenswerter Moment, den ich nicht so schnell vergessen werde", sagt Lesley Ripper, ein Freund der Browns. Er könne nicht fassen, dass ein Sturm einen solch massiven und stabil wirkenden Baum einfach fällte. "In nur einem Sekundenbruchteil war er weg", sagt Ripper. "Da gibt es diesen gigantischen Baum, an den sich jeder erinnern kann und der nun einfach hier liegt. Ein toter Gigant."

Der Gigant hatte einen Durchmesser von fast sieben Metern. Er sei fast 2.000 Jahre alt gewesen, erklärt Parkranger Tony Tealdi. Als der zum Großteil bereits abgestorbene Baum umstürzte, zerschellte er komplett. "Er war majestätisch", sagt Jim Allday, der freiwillig in dem Park hilft. "Jetzt ist er eigentlich nur noch ein Haufen Schutt."

Tunnel machte Baum instabiler

Mammutbaum

Das Tunnelloch im Stamm hatte denweltberühmt gemacht - aber auch instabiler. 1880 wurde das Loch gesägt, damit Touristen durch ihn hindurch konnten. Erst in Kutschen, später auch in Autos. In den vergangenen Jahrzehnten war der Tunnelbaum nur noch für Fußgänger geöffnet. Mammutbäume sind die weltgrößte Baumart. Sie können einen Durchmesser von bis zu acht Meter erreichen. Die Wurzeln des Baumes wachsen nicht sehr tief in den Boden hinein, weshalb er anfällig ist, umzustürzen.

"Ich erinnere mich, dass ich durch den Baum gelaufen bin und mir dachte 'Ich bin in einem Baum'", erzählt Sumner Crawford aus Charleston in South Carolina. "Das war der Wahnsinn." Der 36-Jährige war von der Größe beeindruckt. "Er war so anders und skurril." Der Baum sei Teil seiner persönlichen Geschichte. Nun den toten Giganten zu sehen, sei einfach schrecklich.