Schneefall und Blitzeis haben in Teilen Deutschlands abenteuerliche Verhältnisse auf den Straßen verursacht. Besonders betroffen waren Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Nahe Hannover starb am Samstagabend ein Fahrer, als sein Auto von der eisglatten Straße rutschte und gegen einen Baum krachte.

Glatteis und Schnee haben in einigen Teilen Deutschlands für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Es gab viele Unfälle. In Hamburg sorgte eine Sturmflut für Hochwasser. Größere Schäden blieben aber aus. Sturmtief "Egon" wird in der kommenden Nacht weiter für Turbulenzen sorgen.

Die stürmische Nacht startet mit kräftigem Regen im Westen. Auch der Wind nimmt allmählich zu. Ab etwa 22:00 Uhr erreicht er im Südwesten Sturmstärke. Das Sturmfeld dehnt sich bis Mitternacht nach Thüringen und Bayern aus. Im Westen kann es zu diesem Zeitpunkt orkanartige Böen geben, die dann bis zum Morgen auch den Osten erfassen.

Schnee in der nördlichen Hälfte

Ab etwa Mitternacht geht der Regen in den nördlichen Bundesländern von Nordrhein-Westfalen bis Brandenburg und in Rheinland-Pfalz in Schnee über. Hier kann es dann bis zum Morgen zwischen 5 und 30 Zentimeter Schnee geben. Der Sturm wird vor allem im Westen und in den Mittelgebirgen zu Schneeverwehungen führen.

Links Alles zum Thema Wetter

Zum Berufsverkehr am Freitagmorgen muss mit erheblichen Behinderungen durch Schnee, Glätte und umgestürzte Bäume gerechnet werden.

Auch das Wochenende geht sehr winterlich weiter. Überall wird es Schneeschauer und sogar Wintergewitter geben. Die neue Woche wird dann ruhiger, aber sehr kalt. Es stellt sich Dauerfrost ein.

Lkw-Fahrer tödlich verunglückt

Seit Mittwochnachmittag sorgt das Winterwetter für zahlreiche Unfälle. In Bayern verunglückte in der Nacht ein Lastwagenfahrer auf der A71 tödlich, nachdem er auf spiegelglatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Schweinfurt bis zum Morgen komplett gesperrt.

Nach einer Massenkarambolage auf der A10 in Brandenburg konnte diese erst am frühen Morgen wieder freigegeben werden. Am Mittwochnachmittag waren zwischen den Anschlussstellen Königs Wusterhausen und dem Schönefelder Kreuz acht Lastwagen und fünf Autos zusammengekracht. Zwei Menschen wurden schwer, zwei weitere leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt gab es heftige Schneeschauer.

In Hamburg sorgte eine Sturmflut für Hochwasser. Der Bereich um den Fischmarkt stand unter Wasser - der Höchststand lag in der Nacht bei 2,11 Meter über dem mittleren Wert.