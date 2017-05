Video "Große Erwartungen an Moon"

Der liberale Kandidat Moon hat die Präsidentschaftswahl in Südkorea gewonnen. Der ehemalige Menschenrechtsanwalt löst die wegen Korruption abgesetzte, bisherige Präsidentin, Park ab.

Der Korruptionsskandal um Südkoreas Präsidentin Park hat jetzt auch den Samsung-Konzern erreicht. Der Technologieriese soll Zuwendungen an eine Park-Vertraute verschleiert haben. Mehrere Büros wurden durchsucht.

Südkoreas neuer Präsident Moon Jae In will die Macht der südkoreanischen Großkonzerne begrenzen.

Früher waren die Chaebols der Stolz Südkoreas und Garant für den wirtschaftlichen Erfolg. Doch mittlerweile sind die Strukturen der familiengeführten Firmen-Imperien gelähmt von Korruption. Südkoreas neuer Präsident Moon verspricht nun Reformen. Die Chance ist historisch - doch die Risiken bleiben.

Ohne die Chaebols läuft ingar nichts. Die unter diesem Namen bekannten Unternehmensnetzwerke kontrollieren nicht nur die Wirtschaft. Wie sich im Korruptionsskandal um die abgesetzte Präsidentin Park Geun Hye gezeigt hat, mischen sie auch in Politik und Verwaltung kräftig mit. Nachfolger Moon Jae In will das nun ändern - und damit eine zentrale Forderung der Massenproteste erfüllen, die seiner Wahl vorausgegangen waren.

Wirtschaftskreise und Politik trennen

Ganz einfach dürfte die Aufgabe allerdings nicht werden. "Wie in meinem Wahlkampf versprochen, werde ich mich als erstes um die Schaffung von Arbeitsplätzen kümmern. Aber gleichzeitig werde ich damit anfangen, das Chaebol-System zu reformieren", sagte Moon in dieser Woche in seiner Antrittsrede. Mauscheleien zwischen Kreisen der Wirtschaft und denen der Politik werde es unter seiner Regierung nicht mehr geben.

Versucht haben dies schon viele - nicht zuletzt der frühere Staatschef Roh Moo Hyun, für den Moon im vergangenen Jahrzehnt als Berater arbeitete. Doch die Verflechtungen der Chaebols sind so weitreichend und für Außenstehende so verworren, dass alle bisherigen Entmachtungsversuche scheiterten. Das Vermögen der Inhaberfamilien ist in einer Weise auf Aktien und Stiftungen verteilt, dass ihr Einfluss im Land bisher nicht zu durchbrechen war.

Geduld der Bevölkerung am Ende

Die aktuelle Stimmung im Land könnte Moon aber nun eine einmalige Chance bieten. Denn große Teile der Bevölkerung sind angesichts der aufgedeckten Verfehlungen von Park mit der Geduld am Ende. "Ich hoffe sehr, dass diese Regierung anders wird", sagt der Anwalt Kim Seong Jin von der südkoreanischen Bürgerrechtsbewegung "Volkssolidarität für partizipatorische Demokratie". "Dies ist eine entscheidende Herausforderung, bei der die Menschen genau hinsehen werden."

Moon will nach eigenen Ankündigungen unter anderem härtere Strafen ermöglichen, wenn sich Unternehmen in unerlaubter Weise in behördliche Ermittlungen oder Entscheidungen einmischen. Für eine solche Gesetzesänderung wäre er auf die Unterstützung aus anderen Parteien angewiesen, da seine eigene Demokratische Partei nur über 120 der 299 Parlamentssitze verfügt. Im Wahlkampf hatten sich aber sowohl die konservative Liberale Partei als auch drei kleinere Oppositionsparteien bereits den Forderungen nach einer Reform des Chaebol-Systems angeschlossen.

Erst Erfolge, zuletzt Stagnation

Das System geht ganz wesentlich auf den Vater von Moons Vorgängerin zurück. Park Chung Hee, dervon 1961 bis 1979 diktatorisch regierte, stärkte die Chaebols durch günstige Kredite und Handelsschutzmaßnahmen, während jede gewerkschaftliche Organisation gezielt unterdrückt wurde. Durch den Erfolg der Unternehmensnetzwerke konnte sichnicht nur recht schnell von dem Krieg gegen den Norden von 1950 bis 1953 erholen, sondern bald zu einem wohlhabenden Industrieland aufsteigen.

In den vergangenen Jahren zeigten sich jedoch immer mehr auch die Schwächen dieses von oben herab verordneten, vor allem auf Export basierenden Wirtschaftsmodells. Neue Jobs wurden kaum noch geschaffen, die Einkommen stagnierten. Dass die Chaebols weiterhin stark begünstigt werden, sorgt in der Bevölkerung daher zunehmend für Wut. Konglomerate wie Samsung und Hyundai, die einst den Nationalstolz befeuerten, gelten vielen nun als elitäre Netzwerke, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern, kleinere Unternehmen erdrücken und echte Innovationen verhindern.

Entmachtung mit Risiken verbunden

Die Großen zu entmachten, wäre jedoch mit beträchtlichen Risiken verbunden. Die meisten Mittelständler Südkoreas sind als Dienstleister oder Zulieferbetriebe stark von den Chaebols abhängig, wenngleich sie sich oft über eine unfaire Vergütung für ihre Produkte beklagen. Und angesichts der angespannten Wirtschaftslage sind die Großunternehmen aus der Sicht vieler Südkoreaner mehr denn je die attraktivsten Arbeitgeber.

Ein möglicher Hebel zur Herbeiführung eines Wandels wäre die Nationale Pensionskasse, die ein Vermögen von 530 Milliarden Dollar (490 Milliarden Euro) verwaltet und in vielen Chaebols zu den wichtigsten Investoren zählt. Bisher agierte die mächtige Einrichtung in aller Regel ganz im Sinne der Inhaberfamilien und hielt sich in Fällen von Missmanagement mit Kritik zurück.

Im Zuge des jüngsten Korruptionsskandals müssen sich neben der Ex-Präsidentin nun aber auch ehemalige Führungskräfte der Pensionskasse vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen die im März abgesetzte und inhaftierte Park soll noch diesen Monat beginnen. Im Falle einer Verurteilung droht ihr eine lebenslange Gefängnisstrafe. Der Vize-Chef und Firmen-Erbe von Samsung, Lee Jae Yong, sitzt bereits auf der Anklagebank, weil er die Präsidentin und eine enge Vertraute mit Geldern des Unternehmens bestochen haben soll.

Das Ausmaß des Skandals hatte die Wut im Land zum Überkochen gebracht. Millionen Menschen gingen über Monate hinweg aus Protest auf die Straße. "Die Wahl hat bewiesen, dass es eine breite öffentliche Unterstützung für eine Reform des Systems gibt", sagt Kwon Young Sun von dem Finanzdienstleister Nomura Securities. Ob der neue Präsident es tatsächlich schafft, den mächtigen Chaebols Grenzen aufzuzeigen, bleibt allerdings abzuwarten.