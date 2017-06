Video Was ist erlaubt, was verboten?

Aktive Sterbehilfe, assistierter Suizid, passive oder indirekte Sterbehilfe - was ist legal in Deutschland und was nicht?

von Kristina Hofmann

Unvereinbar mit dem Sterbehilfe-Gesetz: Der Deutsche Ethikrat kritisiert das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das kürzlich staatliche Suizidbeihilfe in Ausnahmefällen erlaubt hatte. Es sei unvereinbar mit der Regelung zur Sterbehilfe. Nun müsse der Gesetzgeber eingreifen.

Stichwort Ethikrat Der Deutsche Ethikrat besteht aus 26 Mitgliedern, darunter Juristen, Theologen, Mediziner, Ökonomen, Philosophen. Es ist das Gremium für die großen Fragen des Lebens, es berät die Politik, den Gesetzgeber und die Gesellschaft. Der Ethikrat wird vom Bundestag eingesetzt, er versteht sich als neutral.

Wochenlang war an der Stellungnahme des Ethikrates gefeilt worden. Nicht alle Mitglieder waren am Ende für die Kritik am Urteil, aber die Mehrheit.Darin betont der Ethikrat, dass das Recht auf Selbsttötung in einer freiheitlichen Verfassungsordnung zwar zu respektieren sei. "Ein Anspruch auf entsprechende staatliche Unterstützung besteht hingegen nicht“, heißt es in der Stellungnahme. Das Gremium empfiehlt nun "eine klarstellende Regelung" des Betäubungsmittelgesetzes, die die Regel zur Sterbehilfe im Strafgesetzbuch stützt - und nicht das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.

Staat als "Ausgabestelle für Tötungsmittel"?

Anfang März hatten die Leipziger Richter mit einem Urteil indirekt den Hebel an das Sterbehilfe-Gesetz angesetzt, worauf sich der Bundestag nach langer Diskussion parteiübergreifend Ende 2015 geeinigt hatte: Kommerzielle Sterbehilfe wie in der Schweiz ist verboten, einzelne von Angehörigen oder einem Arzt aber erlaubt. Der Staat sollte sich raushalten. Genau das finden die Leipziger Richter nicht. In extremen Ausnahmefällen müsse es Todkranken möglich sein, heißt es im Urteil, tödliche Medikamente legal von einer Behörde zu bekommen. "Es gibt keine Pflicht zum Weiterleben gegen den eigenen Willen", hatten die Richter gesagt. Der Staat dürfe den "hilflosen Menschen nicht sich selbst überlassen".