Russische Truppen ziehen ab, in der kasachischen Hauptstadt schlägt die Stunde der Diplomatie: Der Glaube an Frieden rückt ein kleines Stück näher. Dabei toben vielerorts nach wie vor Kämpfe.

Im Astana beraten die Kriegsparteien die Situation in Syrien. Viel mehr als eine mögliche Einigung auf eine anhaltende Waffenruhe wird nicht erwartet, so Winand Wernicke.

Friedensgespräche in Kasachstan sollen Bewegung in den festgefahrenen Syrien-Konflikt bringen. Als Minimal-Ziel gilt eine längere Waffenruhe im Bürgerkriegsland. Doch der erste Verhandlungstag brachte keine Ergebnisse. Stattdessen gerieten Vertreter von Regierung und Rebellen heftig aneinander.

Der erste Verhandlungstag der Syrien-Konferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana ist ohne greifbare Fortschritte zu Ende gegangen. Dies teilten Vertreter der syrischen Regierung und ein Sprecher der Rebellen am Montagabend am Verhandlungsort mit.

"Syrien ist ein Terror-Staat"

An dem Treffen hatten Vertreter der syrischen Regierung und mehrerer Rebellengruppen unter Vermittlung Russlands und der Türkei teilgenommen. Direkte Gespräche mit der Regierung hatten die Rebellen am Montag zunächst abgelehnt. Zum Auftakt des Treffens hatte ein Rebellensprecher für den Fall eines Scheiterns der Konferenz eine Wiederaufnahme der Kämpfe angedroht.

Der Regierungsgesandte Baschar Dschaafari warf dem Delegationsführer der Rebellen, Mohammed Allusch, eine provozierende und unangemessene Wortwahl vor, nachdem dieser Syrien als Terror-Staat bezeichnet hatte. Beide Seiten forderten sich gegenseitig auf, die Einhaltung der Waffenruhe zu garantieren.

Weitere Treffen bei Annäherung

Ziel des Treffens ist die Festigung der seit Dezember geltenden, aber brüchigen Waffenruhe in Syrien. Bei einem ersten Erfolg soll es im Februar in Genf weitere Verhandlungsrunden für eine politische Lösung des Konflikts geben. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bahram Ghassemi, stellte in Aussicht, dass es am Dienstag eine Ankündigung über die weiteren Schritte geben könnte - sollten bis dahin konkrete Ergebnisse vorliegen.

Auch nach den Worten von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier können die Gespräche in Astana nur ein Zwischenschritt auf der Suche nach einer politischen Lösung für das Bürgerkriegsland sein. "Die politische Lösung für Syrien kann nach meiner Auffassung nur in Genf unter Beteiligung der internationalen Support-Group gefunden werden", sagte Steinmeier in Berlin.

Appell an Türkei und Russland

Entscheidend sei, dass die Waffenruhe in Syrien auch überwacht werden könne, sagte der UN-Gesandte Staffan de Mistura, der in Astana als Unterhändler im Einsatz war. Die Bürgerkriegsparteien müssten sich auf Mechanismen einigen, die das möglich machten. Nur so könne gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden.

"Wir ermutigen die Schutzmächte der Feuerpause, einen Mechanismus zu erschaffen, um die Stärkung und Entspannung der Waffenruhe umzusetzen", sagte der Sondergesandte. An einem solchen Mechanismus habe es in der Vergangenheit gemangelt. Die im Dezember von Russland und der Türkei - den Schutzmächten für Regierung und Rebellen - ausgehandelte Waffenruhe habe die Gewalt zwar deutlich zurückgehen lassen, sie aber nicht gänzlich beendet.

Wenig bis gar keine Annäherung

Doch nach einer ersten einstündigen Sitzung hinter verschlossenen Türen am Montag schienen die beiden Seiten von einem solchen Vertrauensverhältnis noch weit entfernt. Die Regierung sah sich vor allem durch die Eröffnungsrede des Rebellen-Delegationsleiters Allusch provoziert. In dieser hatte er den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad als Chef einer Terrorregierung gebrandmarkt und gefordert, dass die bewaffneten Milizen auf Seiten seiner Regierung gleich behandelt werden sollten wie die Terrormiliz Islamischer Staat.

Dschaafari wiederum warf Allusch vor, er sei selbst ein Vertreter "bewaffneter Terrorgruppen" und lege eine Wortwahl an den Tag, die für ein solches Diplomatentreffen nicht angemessen sei. Zudem beklagte Dschaafari, dass es noch keine fertige Tagesordnung für die Gespräche in Astana gebe.

Türkei warnt vor zu hohen Erwartungen

Allusch ist Teil der Führung der radikalislamischen Rebellengruppe Dschaisch al-Islam, die vor allem rund um Damaskus aktiv ist. Er sagte, nach den ersten indirekten Gesprächen mit der Regierung, er sei bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen, um das Blutvergießen in Syrien zu beenden. Die Regierung müsse erst sicherstellen, dass die Waffenruhe auch geachtet werde, bevor es weitere Gespräche geben könne.

Die Türkei warnte vor zu hohen Erwartungen an die Gespräche in Astana. Die Konfliktparteien befänden sich seit sechs Jahren im Krieg, sagte Vize-Regierungschef Numan Kurtulmus nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Da dürfe eine Lösung in ein oder zwei Tagen nicht erwartet werden.