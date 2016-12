Noch immer harren Hilfsorganisationen zufolge Tausende unter katastrophalen Bedingungen in Aleppo aus und warten darauf, das Rebellengebiet verlassen zu können. Vor allem in den Nächten wird es bitter kalt. Unklar ist, ob und wann UN-Beobachter eingesetzt werden.

In Ost-Aleppo wurden am Abend die letzten Kämpfer und ihre Familien aus der Stadt gebracht. Seit vier Jahren wird die Stadt erstmals wieder von Assads Regime kontrolliert. Die Kämpfe im Rest des Landes gehen weiter.

Der Bürgerkrieg in Syrien tobt weiter. Während die syrische Luftwaffe ihre Angriffe auf Rebellengebiete bei Aleppo wieder aufgenommen hat, haben mutmaßliche Rebellen in Damaskus die Wasserversorgung attackiert. Bei Aleppo starben mehrere Menschen. In Damaskus greift die Regierung nun auf Reserven zurück.

Nach der Evakuierung von Ost-hat die syrische Regierung ihre Luftangriffe auf die umliegenden Rebellengebiete wieder aufgenommen. Oppositionsnahe Aktivistengruppen berichteten, die Angriffe hätten dem Ort Atareb gegolten. Die Opferzahlen gingen auseinander, es war von fünf bis sieben Toten die Rede. Menschenrechtler sprachen von mindestens sechs getöteten Zivilisten.

Auch Ost-, das seit Donnerstag wieder zur Gänze unter Kontrolle der Regierung ist, kam nicht zur Ruhe. Dort explodierte am Samstag eine Sprengfalle, die Rebellen offenbar in einer Schule zurückgelassen hatten. Drei Personen seien verletzt worden, hieß es vom Staatsfernsehen. Der Fernsehsender Al-Manar der schiitischen Hisbollah-Miliz berichtete hingegen, es habe drei Tote gegeben. Ein Korrespondent des Kanals war live auf Sendung, als der Sprengkörper hochging und eine riesige Staubwolke in die Luft schleuderte.

Wasser in Damaskus rationiert

Der katholische Bischof Pierbattista Pizzaballa sagte, er sei froh, dass wenigstens die kriegerischen Auseinandersetzungen invorbei seien. So könnten die Christen Weihnachten ohne Furcht feiern. Er hoffe, dass die Bürger Aleppos nicht nur ihre Stadt, sondern auch ihre Beziehungen wieder aufbauen, wie es Tradition gewesen sei, sagte der Administrator des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem der Nachrichtenagentur ap.

In der Hauptstadt Damaskus verübten mutmaßliche Rebellen einen Anschlag auf eine Wasserleitung. Diese sei aber rasch wieder repariert worden, sagte der zuständige Behördenchef der staatlichen Nachrichtenagentur Sana. Es ei bereits der zweite solche Anschlag binnen eines Monats gewesen. Zudem hätten die Rebellen ein Wasserreservoir mit Diesel verseucht. Die Regierung habe deshalb auf Reserven zurückgreifen und das Wasser für die Bewohner von Damaskus rationieren müssen.

Steinmeier will Menschen in Aleppo helfen

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) kündigte derweil eine Soforthilfe für die aus dem syrischen Ost-Aleppo geflohenen Menschen an. In einem Gespräch mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu habe er schnelle Unterstützung für die Menschen in Nordsyrien zugesagt, sagte Steinmeier am Samstag in Berlin. So werder der türkische Rote Halbmond mit deutschen Hilfsleistungen 5.000 Zelte für Flüchtlinge aus Ost-Aleppo kaufen.

Die Menschen würden in der nordsyrischen Provinz Idlib versorgt. "Gerade in diesen dunklen Zeiten wollen wir ein Zeichen für Mitmenschlichkeit setzen, wenigstens einen kleinen Hoffnungsschimmer für die von Hunger und Gewalt gezeichneten, dieser Hölle auf Erden nur knapp entronnenen Menschen leuchten lassen", fügte Steinmeier hinzu.

Deutschland hat dem sogenannten Humanitarian Pooled Fund (HPF) der Vereinten Nationen in Gaziantep eine Soforthilfe in Höhe von fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind Teil der deutschen humanitären Hilfen, die anlässlich der Evakuierung Ost-Aleppos geleistet werden.

DRK ruft zu mehr Spenden auf

Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) rief zu mehr Spenden für Syrien auf. "In Syrien, nicht nur in Aleppo, ist die Zivilbevölkerung weiterhin massiv auf Hilfe angewiesen", sagte Seiters der "Rheinischen Post". "Die Lage ist katastrophal. Es fehlt praktisch an allem."