Der 1. Mai ist nicht nur ein Tag für Gewerkschaften. Die meisten Menschen nutzen das lange Wochenende zum Erholen. In Berlin wird gefeiert, aber auch demonstriert. Etwa gegen zu hohe Mieten. Linksautonome suchen die Konfrontation mit der Polizei. Rechte Kundgebungen trüben woanders die Feiertagslaune.

30 Jahre nach den ersten heftigen Krawallen am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg wird auch in diesem Jahr rund um den Tag der Arbeit gefeiert und demonstriert. Der Senat und die Polizei rechnen damit, dass es nach der jährlichen linksextremen Demonstration am Montagabend wieder zu Angriffen von Linksautonomen auf Polizisten kommt. Allerdings waren die Gewaltausbrüche schon in den vergangenen Jahren kürzer und weniger heftig als in den vergangenen Jahrzehnten.

"Kommunismus statt Eigentum"

Los ging es mit den Demos aber schon am Sonntag. Mit einem Protestzug durch Berlin-Wedding haben am Vorabend des 1. Mai rund 3.000 Menschen gegen steigende Mieten und den Umbau der Stadt demonstriert. Auf Transparenten hieß es: "Veränderungen selber machen" oder "Nie wieder Miete - Kommunismus statt Eigentum".

Unter den zumeist linken Demonstranten waren auch etliche schwarz gekleidete Teilnehmer. Vereinzelt wurde Feuerwerk abgebrannt. Laut Polizei blieb es weitgehend friedlich. Ein Demonstrant wurde festgenommen, weil er Pyrotechnik gezündet hatte. Ein Polizist wurde durch einen Flaschenwurf verletzt.

Die Demonstration unter dem Motto "Organize - Antikapitalistische Demonstration", bei der auch Fahnen geschwenkt und immer wieder Sprechchöre gerufen wurden, zog zum S-Bahnhof Gesundbrunnen. Es kamen mehr Demonstranten als zunächst erwartet. Angemeldet worden waren 2.000 Teilnehmer.

Kein Verbot von Glasflaschen

Die Polizei war mit Einsatzkräften und Zivilpolizisten deutlich präsent und begleitete den Zug. In den Nebenstraßen standen Mannschaftswagen. Rund um die Feiern in der Walpurgnisnacht sei die Polizei mit 2.000 Beamten im Einsatz, wie ein Sprecher sagte.

Vor Jahren gab es nicht nur am 1. Mai, sondern auch zuvor in der Walpurgisnacht Ausschreitungen von Linksautonomen. In den vergangenen Jahren war die entsprechende Demonstration zwar sehr aggressiv, die Polizei konnte Krawalle aber zu einem großen Teil verhindern.

Am Abend feierten Tausende friedlich in verschiedenen Parks der Hauptstadt in den 1. Mai. Die Feste seien gut besucht und die Menschen guter Stimmung, twitterte die Polizei. Allein im Mauerpark in Prenzlauer Berg wurden 10.000 Besucher erwartet. Dort hatte es früher Absperrungen, Kontrollen und ein Verbot von Glasflaschen gegeben. Nachdem es dort in den letzten Jahren friedlich blieb, verzichtet die Polizei nun auf Einschränkungen.

Hauptkundgebung in Gelsenkirchen

Traditionell gehört der 1. Mai den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften wollen am Tag der Arbeit für mehr soziale Gerechtigkeit demonstrieren. Bei der Hauptkundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes am Montag in Gelsenkirchen spricht neben dem DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD).

"Ob auf dem Arbeitsmarkt, bei der Rente, bei der Krankenversicherung, bei den Löhnen - es geht nicht gerecht zu in Deutschland", heißt es im Aufruf des DGB zum Tag der Arbeit. In den meisten größeren Städten in Deutschland finden Kundgebungen der Gewerkschaften statt.

In Gera wird die Protest- und Feierlaune der Gewerkschaften von einer Demonstration von Rechtsextremen getrübt. Allerdings will ein Bündnis aus Politik, Gewerkschaften, Kirche, Arbeitgebern, Künstlern und Vereinen den Rechtsextremen Paroli bieten. Nicht nur der DGB hält in der Innenstadt seine zentrale Maikundgebung für Thüringen ab und erwartet dazu über den Tag verteilt 1.000 bis 1.500 Teilnehmer.

Gera gegen rechtsextremen "III. Weg"

An mehreren Orten sind weitere Veranstaltungen angemeldet. Außerdem hat sich eine Antifa-Gruppe angekündigt, die - ebenso wie die rechtsextreme Partei "III. Weg" - durch die Stadt ziehen will. Laut Polizei wird es deswegen zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.

Die DGB-Kundgebung in Gera steht unter dem Motto "Wir sind viele. Wir sind eins." Als Redner werden unter anderem IG Metall-Bundesvorstand Wolfgang Lemb und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet. Am Nachmittag ist der Liedermacher Konstantin Wecker angekündigt.

In der Vergangenheit war es bei Maikundgebungen immer wieder zu Zwischenfällen mit Rechtsextremen gekommen. Vor zwei Jahren stürmten Neonazis eine DGB-Kundgebung in Weimar, voriges Jahr störten Rechte in Zwickau den Auftritt von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), so dass die Rednerbühne von der Polizei geschützt werden musste.