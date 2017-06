Rechtsextreme, Wehrmachtsverehrung, Anschlagspläne - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen war zuletzt in der Bundeswehraffäre in die Kritik geraten. Nun kündigte sie eine umfassende Reform des Wehrdisziplinarwesens an.

von Jonas Trembinski

Rechtsextreme, Missbrauchsfälle, Wehrmachtssymbolik - die Truppe wird öffentlich zwiespältig wahrgenommen. Beim "Tag der Bundeswehr" will sie ihr freundliches Gesicht als Bürgerarmee und starker Arbeitgeber zeigen. Und tatsächlich: Für die Skandale interessieren sich nur wenige.

Zwei Kampfhunde kläffen laut, reißen an ihren Leinen. Plötzlich werden sie nicht mehr zurückgehalten und wetzen los. Ihr Ziel: eine Soldatin, die in ihrem dicken Schutzanzug wie ein schwarzes Michelin-Männchen aussieht. Die Hunde reißen sie zu Boden und beißen ihr in Arme und Beine. Zum Glück ist das nur eine Übung auf dem Tag der Bundeswehr in Rüsselsheim.

Bundesweit an 16 Standorten von Plön im Norden bis Füssen im Süden präsentiert sich die deutsche Armee am Samstag der Öffentlichkeit. Presseoffizier Wolf von Rabenau sieht den Tag vor allem als Möglichkeit, auf die Arbeit der Soldaten aufmerksam zu machen und mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Für ihn ist die Bundeswehr ein "normaler Faktor in der Gesellschaft" und müsse deshalb auch außerhalb der Kasernen präsent sein.

Besucher mehr an Technik interessiert

ZITAT „ Natürlich gab es in letzter Zeit Vorfälle, die auch kritikwürdig waren ... Die übergroße Mehrzahl der Soldatinnen und Soldaten leistet einen unschätzbaren Dienst für unser Land. ” Angela Merkel zum Bundeswehrtag

Das Motto "Willkommen Neugier" klingt als sei bei der Truppe alles in bester Ordnung. Die Skandale rund um den rechtsextremen Offizier Franco A., der sich als Asylbewerber registriert und Anschläge auf hochrangige Politiker geplant hatte, zeichnen allerdings ein anderes Bild. Seitdem fragen sich viele, ob es ein rechtsextremes Netzwerk in der Armee gibt. Aber was denken die Besucher des Tages der Bundeswehr über den Skandal?

"Schade, dass so etwas Schlimmes passiert", sagt Besucher Georg Hassold, während seine beiden Töchter sich gerade von einem Soldaten der Luftwaffe einen Kampfjet zeigen lassen. Aber es sei gut, dass solche Skandale öffentlich gemacht würden. Ein paar Stationen weiter probiert ein junger Mann gerade eine Schutzweste an. "Mächtig schwer", sagt der 30-Jährige. Er findet die Enthüllung von einzelnen Rechtsextremen in der Armee nicht so dramatisch: "Die Bundeswehr ist ein Spiegel der Gesellschaft" und so gebe es eben auch Rechte. Ähnlich sieht es auch Alexander Jehn von der hessischen Landeszentrale für politische Bildung: "Ein paar Irre gibt es überall, damit muss man immer rechnen."

Demonstrantin: Armee stehe in Tradition der Wehrmacht

Vor dem Veranstaltungsgelände in Rüsselsheim demonstrieren ein paar Dutzend Friedensaktivisten gegen den Tag der Bundeswehr. Mit ihren bunten Fahnen bilden sie einen starken Kontrast zu den grünen Tarnfarben der Fahrzeuge und Uniformen jenseits des Zauns. Hier nimmt man den Fall Franco A. nicht so sehr auf die leichte Schulter.

"Rechte lassen sich durch Uniformen und Waffen leicht anziehen", erklärt Demonstrantin Anke Koppey-Sperling. Außerdem hätten es Abweichler, die auf Missstände aufmerksam machten, wegen des Korpsgeistes schwer. Sie protestiert vor allem aus persönlichen Gründen mit - ihr Großvater wurde während des Zweiten Weltkriegs als "Wehrmachtszersetzer" angeklagt, weil er sich für den Frieden einsetzte. "Ich will seine Botschaft weitertragen", sagt Koppey-Sperling. Auch für Christiane Böhm, Linken-Fraktionsvorsitzende im Kreistag von Groß-Gerau sind die "rechtsextremen Umtriebe" in der Bundeswehr keine Überraschung. Die Armee stehe noch immer in der Tradition der Wehrmacht.

Presseoffizier: Berichte über Rechtsextreme "maßlos übertrieben"

Geht man aber über das Gelände vorbei an Panzern, Hubschraubern und Kampffahrzeugen trifft man überwiegend Menschen, die gelassen mit dem Thema umgehen. Für Alexandra Walter spielen die Medien das Thema nur hoch. "Da wird viel übertrieben", sagt sie. Auch Werner Nebgen, der sich gerade eine Rettungsstation anschaut, interessiert sich wenig für rechtsextreme Tendenzen in der Bundeswehr. Der ehemalige Zeitsoldat will vor allem sehen, was es so für neue Technik gibt. Unterstützung bekommen sie von Presseoffizier von Rabenau, der die Berichterstattung ebenfalls "maßlos übertrieben" findet. Soldaten mit rechtsextremen Gedankengut seien lediglich Einzelfälle. Es ist allerdings durchaus fraglich, ob 275 rechtsextreme Verdachtsfälle in der Bundeswehr, die vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) untersucht werden, tatsächlich nur Einzelfälle sind.