Wer einen Angehörigen pflegt, geht selbst oft an die Belastungsgrenze. Dabei kann eine Kur helfen, sich mal um sich selbst zu kümmern. Pflegende Angehörige haben einen Anspruch auf eine Reha-Maßnahme – „Volle Kanne“ erklärt, was man beachten muss.

"Niemand macht Ihnen einen Vorwurf, wenn der Notruf am Ende umsonst war", so Prof. Ulrich Dirnagl, Direktor Centrum für Schlaganfallforschung. Treten Symptome auf, zähle vor allem schnelle Hilfe.

von Claudia Füßler

Bei Verdacht auf einen Schlaganfall muss alles ganz schnell gehen. Für den Betroffenen zählt jede Minute. Bei der Ersthilfe ist Deutschland gut aufgestellt. Aber es hapert zum Teil bei der Rehabilitation. Und das hängt mit unserem schwerfälligen Verschreibungssystem zusammen.

Die Rehabilitation spielt neben einer schnellen Ersthilfe eine große Rolle bei der Frage, wie eigenständig der Patient sein Leben nach einem Schlaganfall führen kann. Deshalb wird so früh wie möglich mit Ergotherapie, Physiotherapie und Sprachtherapie, der sogenannten Logopädie, begonnen. Bisher wusste man jedoch wenig darüber, wie wirkungsvoll eine solche frühe neurologische Rehabilitation ist und ob vielleicht bestimmte Patientengruppen mehr davon profitieren als andere.

Eine neue Studie, die im Fachmagazin "Aktuelle Neurologie" veröffentlicht worden ist, liefert jetzt einen Prognose-Score. "Der gibt Auskunft darüber, wann eine Früh-Rehabilitation besonders wirkungsvoll ist und hilft, sie individueller zu planen", sagt Joachim Röther, Chefarzt der Neurologischen Abteilung der Asklepios Klinik Altona und Mitglied des erweiterten Vorstands der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG).

Intensive Frührehabilition erfolgversprechend

ZITAT „ Da viele Betroffene weiterhin relevante Lähmungen oder Sprachstörungen haben, sollte die Therapie nach der Rehabilitationsbehandlung ambulant fortgeführt werden. ” Joachim Röther, DSG

Für die Studie wurden die Daten von 818 Schlaganfallpatienten und ihren Behandlungserfolgen gesammelt. Die Betroffenen waren im Durchschnitt 34 Tage lang in der Früh-Rehabilitation und wurden währenddessen täglich mindestens 300 Minuten lang behandelt: ergotherapeutisch, physiotherapeutisch, logopädisch, neuropsychologisch und in der therapeutischen Pflege.Die Autoren der Studie kommen unter anderem zu dem Ergebnis, dass sich selbst schwere Lähmungen, Schluck- und Verständigungsstörungen durch eine intensive Frührehabilitation stark zurückbilden können.

Während zu Beginn der Behandlung nur fünf Prozent der Patienten alleine gehen konnten, waren es am Ende 20 Prozent. Die Studie zeigt allerdings auch: Bei zwei Dritteln der Patienten traten in der Frührehabilitation in Folge des erlittenen Schlaganfalls Komplikationen auf, zum Beispiel Infektionen, Psychosen oder Verwirrtheit. Je mehr solcher Komplikationen auftraten und je älter die Betroffenen waren, umso geringer waren die Heilungserfolge. Zudem haben Frauen tendenziell weniger Chancen auf eine Besserung als Männer. Auch Betroffene, die vor ihrem Schlaganfall bereits in Pflege waren oder unter Vorerkrankungen wie Vorhof-Flimmern und Diabetes mellitus litten, hatten eine schlechtere Prognose.

"Therapeutische Lücke" gefährdet Heilung

Aus der Frührehabilitation kommen die Patienten entweder in eine weitere Rehabilitationseinrichtung oder nach Hause. "Da viele Betroffene weiterhin relevante Lähmungen oder Sprachstörungen haben, sollte die Therapie nach der Rehabilitationsbehandlung ambulant fortgeführt werden, doch hier klafft in vielen Fällen eine therapeutische Lücke", sagt Röther. Er macht dafür vor allem strukturelle Probleme verantwortlich. So ist es für Patienten mit körperlichen Beeinträchtigungen oft schwierig, zur ambulanten Reha zu kommen oder den Transport zu organisieren.

"Das ist natürlich anstrengend, und hier kommt es enorm auf den Willen und die Mitarbeit des Patienten und seiner Angehörigen an", sagt Röther. Denn um möglichst gute Heilungserfolge zu erzielen, sollten Schlaganfallpatienten direkt nach der Reha weiter therapiert werden, am besten zwei- bis dreimal die Woche. Das scheitert mitunter schon an der Rezeptverschreibung: Hausärzte verweisen oft auf ihr enges Budget, bei Neurologen - die da einen größeren Spielraum haben - muss man oft wochenlang auf einen Termin warten.

Ersthilfe bei Schlaganfällen Die Versorgung von Schlaganfallpatienten in Deutschland ist im internationalen Vergleich beispielhaft: In insgesamt 300 sogenannten Stroke Units kümmern sich Spezialisten um Patienten mit einem Schlaganfall. Nach der Akutphase stehen 4.500 Behandlungsplätze für eine neurologische Frührehabilitation zur Verfügung. Problem nach der Entlassung ist aber oft die "therpeutische Lücke" in Deutschland, so sagen es Experten.

"Wenn ein Betroffener in der Frührehabilitation jeden Tag Physiotherapie erhalten hat, dann aber im häuslichen Umfeld ein paar Wochen lang eine Therapielücke entsteht, geht viel von dem verloren, was er vielleicht gerade erst wieder erlernt hat", erklärt der Schlaganfallexperte.

"Das heißt nicht, dass die Patienten das mit einer verzögert begonnenen ambulanten Therapie nicht wieder aufholen könnten, aber es kostet viel mehr Kraft, Zeit und Disziplin." Und es sei wie beim Klavierspielen: Erfolg bringt nur konsequentes Üben. Um die ambulante Nachsorge daheim am Wohnort besser organisieren und sich fachliche Hilfe holen zu können, empfiehlt Röther, Kontakt zu der örtlichen Schlaganfallselbsthilfegruppe aufzunehmen: "Die gibt es inzwischen fast überall in Deutschland, sie kennen die Strukturen gut und sind sehr engagiert."

Sprache und Bewegungen können neu erlernt werden

Als häufiges Problem in der Nachsorge von Schlaganfallpatienten wurden Depressionen festgestellt. Mehr als ein Viertel der Betroffenen, schätzt Röther, erlebt nach einem Schlaganfall eine depressive Episode. "Studien haben gezeigt, dass die Ergebnisse der Rehabilitation bei depressiven Patienten deutlich schlechter sind, da sie weniger mitarbeiten und kommunizieren", sagt der Experte. Er rät deshalb zu einer frühzeitigen Behandlung mit Antidepressiva.

Entscheidend für den Therapieerfolg nach einem Schlaganfall ist die sogenannte Neuroplastizität. Das ist die Fähigkeit des Gehirns, Aufgaben zu verlagern. Gesunde Areale übernehmen nach einiger Zeit des Trainings die Funktionen, die kranke Areale nicht mehr ausüben können. So können Sprache und bestimmte Bewegungen quasi neu gelernt werden.

Diese Neuroplastizität ist bei jüngeren Menschen besser ausgeprägt als bei älteren, doch sie wird noch von anderen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel der Bewegung. So haben Göttinger Wissenschaftler in einer Anfang des Jahres vorgestellten Studie an Mäusen gezeigt, dass regelmäßige sportliche Betätigung vor einem Schlaganfall die negativen Auswirkungen eines solchen mindern können. Aber auch Mäuse, die sich direkt nach dem Schlaganfall im Laufrad bewegt haben, profitierten deutlich davon. Die Wissenschaftler wollen diesen Zusammenhang jetzt in weiteren Studien untersuchen, um daraus neue Ansätze für die Rehabilitation ableiten zu können.