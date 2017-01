In Straßburg wird heute der neue Präsident des Europäischen Parlaments gewählt. Sieben Kandidaten treten an, Chancen aber haben nur zwei Italiener.

von I. D’Hondt und S. Banerjee

Der italienische Konservative Antonio Tajani wird neuer Präsident des Europaparlaments und Nachfolger von Martin Schulz. Aber: Vier Wahlgänge - schneller wollte die Mehrheit der Abgeordneten ihm den Sieg nicht gönnen. Das Signal ist klar: Tajani war für Viele letzte Wahl.

Bloß nicht anecken wollte der 63-Jährige Antoni Tajani in den letzten Wochen und wirkte bei all seinen Auftritten eher vorsichtig als kämpferisch - auch im ZDF-Interview: "Es muss sich was ändern. Wir brauchen zwar einen politischen Präsidenten, aber auch einen institutionellen, keinen Premierminister." Ein kleiner Seitenhieb auf seinen Amtsvorgänger Martin Schulz, dem vorgeworfen wird, er habe allzu oft als Präsident eine Meinung vertreten, die vorher nicht mit dem gesamten Parlament abgestimmt wurde.

Von Anfang an umstritten

Als Kandidat der europäischen Volksparteien zog Tajani ins Rennen um den höchsten Posten in Europas Abgeordnetenhaus. Dazu musste er sich erst einmal in seiner eigenen Fraktion durchsetzen. Dass es auch dort große Diskussionen gab, will Fraktionschef Manfred Weber lieber nicht mehr hören und warb ununterbrochen für den Italiener: "Tajani ist ein 100-Prozent-Europäer, der antritt, weil er dieses Haus neutral und fair managen will. Politik sollen die Fraktionen machen und nicht der EP-Präsident."

Der ehemalige Journalist Tajani gilt als enger Vertrauter des einstigen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und ist Gründungsmitglied der Forza Italia, mit der Berlusconi einst an die Macht kam. Vor allem Linke und Grüne haben Tajanis Vergangenheit nicht vergessen. "Tajani war Pressesprecher von Berlusconi", sagt Sven Giegold von den Grünen und begründet, warum er diesem Kandidaten nicht zustimmen kann: "Mit Berlusconi hat der Siegeszug der antieuropäischen Populisten begonnen, und davon hat sich Tajani nie distanziert."

Dubiose Rolle rund um den Abgasskandal

Schon 1994 zieht Tajani ins Europaparlament ein, soll in Brüssel als Berlusconis langer Arm agieren. Als 2008 der damalige italienische EU-Kommissar auf den Außenministerposten nach Rom berufen wird, wird Tajani EU-Kommissar. Dem damaligen Kommissions-Präsidenten Barroso ist das ein Dorn im Auge, er verfügt: Der Italiener übernimmt nicht das Justiz- und Innenressort seines Vorgängers, sondern ist zunächst für Verkehr verantwortlich. Ab 2010 steht Tajani dann den Ressorts Unternehmen und Industrie vor.

Dort fällt er wenig auf. Erst später wird bekannt: Als VW und andere Autohersteller die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen manipulieren, verschiebt er die Einführung praxisnaher Abgastests auf 2017. Im letzten Jahr wurde er dazu in einem Untersuchungsausschuss des Europaparlaments befragt. Kritik an seiner damaligen Rolle weist er heute als "politische Propaganda" zurück.

Große Geste verpufft

Nach der Europawahl 2014 zieht Tajani erneut ins Europaparlament ein, wird dort zum Vizepräsidenten gewählt, immerhin mit 452 von 751 Stimmen. Darauf ist er noch heute stolz.

Um zu zeigen wie ernst er es meint, lässt er in der vergangenen Woche keine Chance verstreichen, um darauf hinzuweisen, dass er nach dem Abschied aus der Kommission auf 500.000 Euro Abfindung verzichtet hat. "Blabla hilft nicht", betont er, in Zeiten der Krise sei das eine positive Botschaft. "Man muss handeln, damit die Bürger nicht die Populisten wählen."

Klares Nein der Linken

Eine Geste, die bei den EU-Abgeordneten nur bedingt zieht. Ködern lässt sich damit niemand. Aus der Fraktion der Linken kommt ein ganz klares Nein zu diesem Präsidenten. Ohnehin glaubt man hier: Tajani wird vor allem ausführen, was EVP-Fraktionschef Manfred Weber vorgibt. Auch die eilig vor der Wahl geschmiedete Koalition zwischen Liberalen und Konservativen ist weniger auf die Strahlkraft Tajanis zurückzuführen als auf längerfristige strategische Überlegungen beider Fraktionen. Und Sozialisten und Sozialdemokraten setzen ohnehin auf den eigenen Kandidaten.

So reichte es am Ende nur für die einfache Mehrheit: 351 von 713 abgegebenen Stimmen. Dass dazu wohl auch Stimmen der Europagegner zählen, dürfte Tajani gar nicht passen, zielt doch die neue Partnerschaft seiner Fraktion mit den Liberalen explizit auf eine Ausgrenzung politischer Extreme. Im ZDF-Interview vor der Wahl wich er der Frage zu Stimmen vom politischen Rand lieber aus.

Zepter-Übergabe im politischen Umbruch

Tajani übernimmt das Amt des Parlamentspräsidenten in einer politischen Umbruchphase: Die EU muss den Brexit regeln, den längst überfälligen Neustart der Flüchtlingspolitik schaffen und in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nachbessern. Ganz zu schweigen von der Aufgabe, den Äußerungen des künftigen US-Präsidenten die starke Haltung einer geeinten EU entgegenzusetzen - denn zu der muss sie erst einmal finden. Bei all dem, will das Parlament gerne mitreden. Das muss der künftige Präsident organisieren.

In Frankreich und den Niederlanden wird im Frühjahr gewählt, und in beiden Ländern könnten Europagegner das Rennen machen. Auch in Deutschland setzt die AfD auf einen Einzug in den Bundestag. Das Parlament muss schnell wieder arbeitsfähig werden, sich mit konkreter Politik, statt mit Personalien beschäftigen.