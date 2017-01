Angesichts der langwierigen Streiks der Lufthansa-Piloten sorgt sich das Bodenpersonal um seine Arbeitsplätze - und demonstriert heute gegen den Pilotenstreik. Ein Ende des Doppel-Konflikts sei bisher dennoch nicht in Sicht, so ZDF-Reporterin Isabel de la Vega.

von Mareike Hamm

Ausfallende Flüge, leere Bahnhöfe und genervte Reisende - vor drei Jahren belasteten Streiks den Personenverkehr massiv. Arbeitsministerin Nahles wollte per Gesetz gegensteuern. Doch Kleingewerkschaften fühlten sich ihrer Koalitionsfreiheit beraubt - und ziehen vor das Bundesverfassungsgericht.

Das sogenannte Tarifeinheitsgesetz trat bereits im Sommer 2015 in Kraft und sieht vor, dass im Fall von zwei konkurrierenden Tarifverträgen nur der Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft gilt, welche die meisten Mitglieder im gesamten Betrieb hat. Konkret bedeutet das, dass kleinere Berufsgewerkschaften das Nachsehen gegenüber mitgliederstarken Schwergewichten hätten, da ihr ausgehandelter Tarifvertrag aufgrund ihrer geringeren Mitgliederzahl im Betrieb gar nicht mehr zur Anwendung käme.

Zersplitterung der Tariflandschaft verhindern

Anlass des Gesetzes waren die häufigen und massiven Streiks der letzten Jahre, insbesondere die der Lokführergewerkschaft GDL. Diese berief sich auf den Grundsatz der Tarifpluralität und forderte, dass neben den Verträgen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auch die GDL-Tarifverträge auf das Zugpersonal angewendet werden. Die Streiks legten den Nahverkehr bundesweit lahm und führten zu wochenlangen Verhandlungsgesprächen zwischen der Bahn und der GDL. Auch viele Flugreisende strandeten in den Jahren 2014 und 2015 aufgrund häufiger Pilotenstreiks an deutschen Flughäfen.

Eine Wiederholung einer solchen Situation soll das Tarifeinheitsgesetz nun verhindern. Durch das Gesetz haben die kleinen Spartengewerkschaften wie GDL und Cockpit weniger Chancen ihre Forderungen überhaupt durchzusetzen; eine weitere Zersplitterung der Tariflandschaft soll nämlich verhindert werden. Das Streikrecht werde durch das Gesetz nach Ansicht der Politiker nicht beschränkt.

Spartengewerkschaften verhandlungsunfähig

Viele Gewerkschaften sind jedoch anderer Meinung. Sie sehen sich durch das Tarifeinheitsgesetz massiv in ihrem Grundrecht auf Koalitionsfreiheit aus Art. 9 III Grundgesetz beschränkt. Das Gesetz führe dazu, dass Spartengewerkschaften, die häufig nur einen Bruchteil eines Betriebes vertreten, faktisch verhandlungsunfähig werden.

Denn ein Arbeitsgericht kann einen Streik als unverhältnismäßig einstufen, wenn der durchzusetzende Tarifvertrag ohnehin keine Chance auf Umsetzung hat. Als Antwort auf die Gesetzesverabschiedung wendeten sich viele Gewerkschaften an das Bundesverfassungsgericht und erhoben im Jahr 2015 Verfassungsbeschwerde.

Anträge auf Eilrechtsschutz scheiterten

Mehrere Gewerkschaften hatten bereits versucht, das Gesetz vorerst in einem Eilverfahren bis zur Hauptverhandlung zu stoppen. Das Bundesverfassungsgericht lehnte diese Anträge jedoch mit der Begründung ab, dass das Gesetz keine so schweren Nachteile für die Gewerkschaften beinhalte, als dass damit nicht bis zur Hauptverhandlung gewartet werden könne. Nun beginnt das eigentliche Verfahren in Karlsruhe.

Bisher wurde das Tarifeinheitsgesetz allerdings noch von keinem Arbeitgeber angewandt. So hat sich die Bahn zusammen mit der EVG und der GDL auf einen Aufschub bis 2020 geeinigt. Beim Flugverkehr hingegen knirschte es vor kurzem gewaltig. So beanspruchen aktuell sowohl die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) als auch ver.di bei der Lufthansa-Tochter Eurowings die meisten Mitglieder - und somit auch die alleinige Tarifhoheit - zu haben. Ob das Tarifeinheitsgesetz letztlich mit dem Grundgesetz vereinbar ist oder nicht, müssen nun die Karlsruher Richter entscheiden. Ein Urteil wird in mehreren Monaten erwartet.