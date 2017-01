Ein Bundesgericht in New York hat das von US-Präsident Trump verhängte Einreiseverbot für Migranten aus muslimischen Ländern teilweise aufgehoben. Kurz darauf hat auch das US-Heimatschutzministerium bestätigt, dass Ausländer mit gültigem Visum einreisen dürfen.

In New York hat ein Gericht das von Trump angeordnete Einreiseverbot für Muslime aus bestimmten Ländern teilweise untersagt. Es sollte auch für Ausländer gelten, die eine Aufenthaltsgenehmigung in den USA oder ein gültiges Visum haben.

Auch für Mousa Alreyashi, der aus dem Jemen stammt, ist es das erste Mal, dass er gegen Trumps Politik auf die Straße geht. Seine Mutter, sein Bruder, seine Schwester warten seit Jahren auf ein Visum. "Jetzt sagt man ihnen: Ihr könnt nicht kommen." Für Alreyashi ist auch klar, warum sein Heimatland auf der Liste von sieben Ländern steht, deren Bürger nicht mehr in die USA reisen dürfen, Saudi-Arabien aber nicht. Trump sei eben ein "Geschäftsmann", sagt Alreyashi. "In den reichen Ländern betreibt er Geschäfte, unterhält Hotels."

Die Polizisten am New Yorker Flughafen JFK haben keinen leichten Stand. "Wem seid Ihr zu Diensten?", gellt es ihnen aus der Masse von gut 3.000 Demonstranten entgegen. "Schande!" Die Wut der Demonstranten richtet sich gegen das Dekret des neuen Präsidenten Donald Trump zum "Schutz der Nation vor der Einreise ausländischer Terroristen". Das Dekret hat dazu geführt, dass weltweit Flugreisende von Sicherheitskräften aufgehalten werden, auch mit gültigen Papieren, auch an New Yorks Kennedy-Flughafen.

Der iranische Regisseur erwäge aus Protest einen Boykott der Oscar-Zeremonie, hieß es am Samstag von seinem Büroleiter. Er werde seine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben. Meldungen über ein Einreiseverbot seien jedoch nicht korrekt, da Farhadi von den neuen Anordnungen nicht betroffen sei, erklärte der Büroleiter der Nachrichtenagentur Isna zufolge. Farhadi lebt seit Jahren abwechselnd in Teheran und Paris. In der Zwischenzeit hat er entweder einen französischen Pass erhalten oder besitzt zumindest eine permanente Aufenthaltserlaubnis. Ob er damit in die USA einreisen kann, bleibt vorerst unklar.

Der Iraner Asghar Farhadi ist Oscar-Preisträger, hat Preise in Cannes sowie Berlin gewonnen. Sein Film "The Salesman" ist in diesem Jahr in der Kategorie bester ausländischer Film für den Oscar nominiert. Die Oscar-Akademie bangt nun um die Teilnahme des Filmemachers an der Preisverleihung in Los Angeles. Die Akademie, die alljährlich die Oscars vergibt, äußerte sich am Samstag "extrem besorgt" über Trumps Dekret, durch das viele Menschen aus muslimisch geprägten Ländern - darunter auch der Iran - nicht mehr in die USA einreisen dürfen.

Auch bei etlichen Sportlern, die von dem Einreiseverbot betroffen sein würden, herrscht Unsicherheit. Etliche Funktionäre und Athleten kritisierten den Trump-Erlass mehr oder weniger deutlich. Einer der prominentesten Athleten ist Leichtathletik-Superstar Mo Farah. "Am 1. Januar wurde ich von der Queen zum Ritter geschlagen. Am 27. Januar hat mich Präsident Donald Trump anscheinend zum Fremden gemacht", schrieb der gebürtige Somalier bei Facebook. Der viermalige Olympiasieger startet für Großbritannien und lebt seit sechs Jahren mit seiner Familie in den USA.

Insbesondere Unternehmen aus dem Silicon Valley, wo zahlreiche milliardenschwere Technologiekonzerne sitzen, sind in den USA auf Experten aus dem Ausland angewiesen. Doch auch in anderen Branchen wie etwa der Automobil- oder der Finanzindustrie verbringen viele Manager und Nachwuchskräfte einen Teil ihrer Karriere in den USA.

Konzernchef Sundar Pichai kritisierte das Vorgehen des neuen Regierungschefs im Weißen Haus scharf. "Es ist schmerzlich zu sehen, wie sich diese Anordnung persönlich auf unsere Kollegen auswirkt", schrieb er am Freitag in einer Nachricht an seine Mitarbeiter, aus der die Nachrichtenagentur Bloomberg zitierte. Eine Sprecherin ergänzte: "Wir sind besorgt über die Auswirkungen dieser Anordnung und Vorschläge, die Einschränkungen für Google-Mitarbeiter und ihre Familien mit sich bringen könnten oder Schranken aufbauen, die große Talente an der Einreise in die USA hindern könnten."

US-Präsident Donald Trump hat ein Einreiseverbot für viele Muslime erlassen. In der Wirtschaft könnte der Einreisestopp vor allem Probleme für US-Firmen bringen, die Fach- oder Führungskräfte aus den betroffenen Ländern beschäftigen. So rief der kalifornische Internet-Riese Google noch vor dem Inkrafttreten des Erlasses von Trump mehr als 100 Mitarbeiter, die aus muslimischen Ländern stammen und sich gerade im Ausland aufhielten, in die Vereinigten Staaten zurück.

100 bis 200 Menschen festgenommen?

Mehrere US-Bundesstaaten... ... erwägen ein gerichtliches Vorgehen gegen den von Präsident Donald Trump verhängten zeitweisen Einreise-Stopp für Besucher aus sieben muslimischen Staaten und Flüchtlinge. Die Generalstaatsanwälte von Pennsylvania, Washington und Hawaii erklärten, es werde derzeit geprüft, welche Klagen vor welchen Gerichten eingereicht werden könnten. "Wir gehen davon aus, dass der Präsidialerlass gegen die Verfassung verstößt", sagte etwa der Generalstaatsanwalt von Hawaii, Douglas Chin.

Zu den ersten, die aufgrund von Trumps Dekret am JFK-Airport festgenommen wurden, gehört der Iraker Hameed Khalid Darweesh. Die Bürgerrechtsorganisation Aclu wies darauf hin, dass Darweesh jahrelang für US-Unternehmen und das US-Konsulat im nordirakischen Erbil gearbeitet habe. Nachdem sich zwei Abgeordnete der Demokraten einmischten, kam Darweesh amSamstagnachmittag frei - und wurde von den Demonstranten mit Jubelrufen begrüßt. "Willkommen!", riefen sie. "Muslime sind willkommen! Kein Hass! Keine Angst!"

Nachrichten von anderen Demonstrationen machen die Runde. In Minneapolis, Chicago, Washington und Boston gehen sie gegen Trumps Dekret auf die Straße. Die "New York Times" bilanziert, inzwischen seien schon 100 bis 200 Menschen auf dieser Grundlage bei der Einreise an US-Flughäfen festgenommen worden. Hinzu kommen Fälle aus dem Ausland: Air France hat nach eigenen Angaben rund 15 Bürger aus den sieben inkriminierten Ländern Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen an der Weiterreise Richtung USA gehindert.

Kritik von Berlin bis Teheran

Gegenwind kommt auch von internationalen Partnern: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May äußerten am Wochenende ihre Missbilligung. Merkels Sprecher Steffen Seibert erklärte, die Kanzlerin bedauere das Einreiseverbot . Merkel sei überzeugt, dass auch der Kampf gegen den Terrorismus nicht rechtfertige, Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen. Das Thema sei auch im Telefonat Merkels mit Trump am Samstag erörtert worden. Die Regierung prüfe, welche Folgen der Erlass für Deutsche mit doppelter Staatsangehörigkeit habe.

Auch May kritisierte den Schritt. Großbritannien werde einen solchen Weg nicht einschlagen, sagte ein Sprecher. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau grenzte sich von Trump ab und veröffentlichte über Twitter ein Foto, das ihn mit einem Flüchtlingsmädchen zeigt. In Kanada seien Flüchtlinge willkommen - unabhängig ihrer Religion.

In muslimischen Staaten sowie bei den Vereinten Nationen, Bürgerrechtlern und den oppositionellen Demokraten stieß die Anordnung auf Ablehnung. Teheran sprach von einem Affront gegen die muslimische Welt und die Islamische Republik. Das Außenministerium kündigte an, dass US-Bürger im Gegenzug auch nicht mehr in den Iran einreisen dürften.

"Zum Kampf bereit"

Am heftigsten wogt die Kritik allerdings in den USA selbst. Neben dem Engagement auf der Straße steht der Kampf vor Gericht: Die Bürgerrechtsorganisation Aclu vertritt die Ansicht, die Regierung habe überhaupt nicht das Recht,Menschen mit korrekten Papieren in Schwierigkeiten zu bringen. Jeder Fall müsse von Richtern geprüft werden. Die bislang angelaufenen Proteste seien nur "die erste Salve einer langen Schlacht", sagte der Jurist Michael Kagan von der Universität von Nevada. Der Ausgang dieser Schlacht sei ungewiss.

Der 43-jährige New Yorker Demonstrant David Gaddis setzt auf "die Institutionen" seines Landes und auf die Macht der Masse. "Die Leute sind zum Kampf bereit", sagt Gaddis. Jeder Tag, den Trump an der Spitze des Landes verbringe, sei ein "Tag des Notstandes". Doch die Demonstrantin Hanna Cowart räumt ein, dass in ihrer Heimatstadt in Florida die meisten für Trump gestimmt haben - und kein Verständnis für die Demonstranten haben. "Sie meinen, wir müssten seine Entscheidungen akzeptieren, weil er Präsident ist", sagt die junge Frau. "Das kommt aber überhaupt nicht in Frage."