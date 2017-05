Nach dem Halbzeit-Auftritt von Sängerin Helene Fischer beim Endspiel im DFB-Pokal stehen derartige Showeinlagen künftig auf dem Prüfstand. "Wir analysieren nach jedem Pokalfinale die Abläufe, das werden auch in diesem Jahr tun. Danach entscheiden wir, was wir beibehalten oder verändern", teilte der DFB mit. Fischer war bei ihrem Auftritt vor allem von Frankfurter Fans ausgepfiffen worden. Die 32-Jährige erklärte das in der ARD mit einer angeblichen Wette aus der Kneipen-Szene. In sozialen Netzwerken wurde Fischers Auftritt als Synonym für die zunehmende Kommerzialisierung im Profifußball kritisiert.