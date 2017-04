Bild "Show us your taxes"-Schild

Tausende Amerikaner haben in Protestmärschen Präsident Donald Trump aufgefordert, endlich seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen. Pünktlich zum sogenannten "Tax-Day", dem "Steuertag" fanden Demonstrationen unter anderem in Washington. Chicago, New York und Los Angeles statt.

Der 15. April ist jährlich der Stichtag, bis zu dem die Amerikaner ihre Steuererklärungen abgeben müssen. Der sogenannte "Tax-Day".

In Washington versammelten sich am Samstag mehrere tausend Menschen vor dem Kapitol und zogen in einem langen Demonstrationszug über die Pennsylvania Avenue. Als die Demonstranten das-Hotel passierten, skandierten sie "Schande". "Was versteckst Du?" stand auf mitgeführten Schildern. Andere Plakate deuteten Interessenkonflikte mit Russland an.

Proteste gab es zudem in New York, Philadelphia, Boston, Seattle, San Francisco, Los Angeles und anderen Städten. Selbst vor Trumps Privatclub Mar-a-Lago in Florida demonstrierten mehrere Menschen. Im kalifornischen Berkeley kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Anhängern von. Sie warfen mit Flaschen und Dosen nacheinander, teilweise gingen sie mit Fäusten aufeinander los. Mindestens 13 Personen wurden festgenommen. Zwei Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher dem Sender CNN.

Trump bricht mit einer langen Tradition

In den USA ist es seit Jahrzehnten Tradition, dass Präsidentschaftskandidaten und Präsidenten ihre Steuererklärungen offenlegen, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet sind. Trump hatte einen solchen Schritt zunächst mit Hinweis auf eine laufende behördliche Steuerprüfung verweigert, aber später machten Mitarbeiter klar, dass der Multimilliardär generell nicht an eine Veröffentlichung denkt.

Das hat bei Kritikern den Verdacht genährt, dass der Ex-Immobilienmogul etwas zu verbergen habe, so zum Beispiel Teile seiner Geschäftsverbindungen. Als Begründung wurde vom Trump-Team stets genannt, die Steuererklärung würde ohnehin nur Journalisten interessieren und wäre den Wählern egal. "Ich habe gewonnen, ich bin Präsident. Ich glaube, niemanden interessiert das", erklärte Trump nach seiner Wahl in einer Pressekonferenz. Eine Umfrage der US-Tageszeitung "Washington Post" kommt zu einem anderen Ergebnis: 74 Prozent der Amerikaner wollen, dass Trump seine Steuererklärungen veröffentlicht, nur acht Prozent sagen, sie seien nicht interessiert.