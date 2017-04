Mit dem Raketenangriff auf einen Stützpunkt in Syrien signalisiert US-Präsident Trump Syriens Machthaber Assad, dass er "nicht ungestraft tun kann, was er will", sagt Daniel Pontzen, ZDF-Korrespondent in Washington.

Proteste gegen Donald Trump Anfang April in New York. Auf dem "Tax March" an diesem Samstag in Washington geht es auch um die Offenlegung von Donald Trumps Steuererklärung.

von Linus Marheineke, Washington

An diesem Samstag ist in den USA "Tax Day", die Amerikaner müssen ihre Steuer-Erklärung abgeben. Für viele ein Anlass, gegen Donald Trump zu demonstrieren. Sie fordern ein gerechteres Steuersystem - und eine Offenlegung der Steuererklärung ihres Präsidenten.

Kevin Donohoe steht neben einem vier Meter großen aufblasbaren Huhn, dessen Haarpracht stark an die Donald Trumps erinnert, mitten in der Washingtoner Innenstadt. Er und seine Kollegen wollen Aufmerksamkeit für ihren "Tax March" an diesem Samstag erregen. Auf Facebook haben 9.000 Menschen zugesagt und 41.000 haben angegeben, interessiert zu sein. Donohoe, ein Sprecher des "Tax Marches", erzählt begeistert: "Es werden täglich mehr. Ich denke wir werden einen großartigen Anlauf haben."

Was ist mit Trumps Steuerklärung?

An diesem Ostersamstag ist in den USA "Tax Day", die Steuererklärung wird fällig. Es ist ein weiterer Anlass für Demonstranten, gegen den aktuellen Präsidenten auf die Straße zu gehen. Vorbei am Trump-Hotel bis hin zum Weißen Haus wollen sie laufen, um für ein faireres Steuersystem zu protestieren und Trump dazu zu bringen, seine Steuererklärungen endlich zu veröffentlichen.

Trump hatte sich als erster Kandidat einer der beiden großen Parteien in mehr als 40 Jahren geweigert, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Während des Wahlkampfes hatte er es seinen Fans versprochen, sollte er die Wahl gewinnen. Sein Wort hat er bis heute nicht gehalten. "Ich habe gewonnen, ich bin Präsident. Ich glaube, niemanden interessiert das", erklärte Trump nach seiner Wahl in einer Pressekonferenz.

Spitzensteuersatz von 35 Prozent

Eine Umfrage der US-Tageszeitung "Washington Post" kommt zu einem anderen Ergebnis: 74 Prozent der Amerikaner wollen, dass Trump seine Steuererklärungen veröffentlicht, nur acht Prozent sagen, sie seien nicht interessiert. Für Donohoe ist es "eine Verletzung des Vertrauens der Menschen" in ihren Präsidenten, es sein "ein Verstoß gegen jahrelange Tradition von Transparenz".

Mit einer Steuerreform ganz oben auf der Agenda des Präsidenten wollen die Menschen am Samstag auch für ein gerechteres Steuersystem demonstrieren, denn das aktuelle halten viele für veraltet. "Unser Steuersystem ist unfair und benachteiligt die arbeitende Bevölkerung", sagt Donohoe. "Die Donald Trumps dieser Welt profitieren von diesem System, sie bezahlen keinen gerechten Anteil."

Der amerikanische Spritzensteuersatz liegt zwar bei 35 Prozent, allerdings hat Trump selbst oft damit geprahlt, immer auf der Suche nach Schlupflöchern zu sein, um so wenig Steuern wie möglich zahlen zu müssen. Ein vor einigen Wochen aufgetauchter Auszug seiner Steuererklärung von 2005 beweist das. In dem Jahr zahlte er bei einem angegebenen Einkommen von 150 Millionen US-Dollar "nur" 38 Millionen Dollar Steuern. Ein Steuersatz von 25 Prozent, weitaus weniger als eigentlich gefordert.

Für wen arbeitet Trump?

Zudem gab es Jahre, in denen Trump gar keine Steuern gezahlt hat, weil er 1995 laut der "New York Times" durch seine Firmen einen Verlust von über 900 Millionen US-Dollar gemacht hat. In Amerika kann man bei einem Verlust in darauffolgenden Jahren so viel Einkommen absetzen, bis der Verlust wieder eingenommen ist.Wie viele Jahre Präsident Trump das gemacht hat, steht nicht fest - das ist eine Information, die nur in seinen Unterlagen steht.

Donohoe vermutet allerdings noch mehr in den Unterlagen: "Viele Leute sind besorgt und beunruhigt. Sie wollen wissen, für wen der Präsident arbeitet. Ob in eigenem Interesse, dem des Volkes oder - Gott bewahre - dem eines anderen Staates." Ein heikles Thema, besonders im Hinblick auf eine Ermittlung des FBI bezüglich Trumps angeblicher Verbindungen mit der russischen Regierung.

Schwer zu überhören

Für Donohoe ist es eine Sache des Vertrauens der Amerikaner in ihren Präsidenten. "Der einzige Weg für Trump, den Menschen zu zeigen, für wen er wirklich arbeitet, ist, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen." Er ist zuversichtlich, dass der Präsident auf die Leute hört: "Es ist schwer den größten Teil der amerikanischen Wähler einfach zu ignorieren!"