von Daniel Pontzen, Las Vegas

Willkommen in der Rastlosigkeit: Die Technikmesse CES in Las Vegas gibt in gleich zweierlei Hinsicht Einblick in die Zukunft: Sie zeigt Innovationen für sämtliche Lebensbereiche – und Menschen, die nicht mehr zur Ruhe kommen.

Es schien alles perfekt geplant. Nick Sampson wirkte euphorisch, als er in der abgedunkelten Halle mit seiner Präsentation begann, den mehr als 1.000 Gästen versicherte er Großes. Man werde heute eine Revolution erleben, kein neues Auto, sondern eine ganz neue Art von Fortbewegungsmittel. Wie zum Beweis leuchteten Namen wie der von Carl Benz von einer riesigen Leinwand, bei der Einordnung der eigenen Leistung in die Geschichte wollte das gut zwei Jahre alte US-Unternehmen Faraday Future nichts dem Zufall überlassen. Nach fast jedem Absatz, den Entwicklungschef Sampson vom Teleprompter ablas, brandete von Johlen begleiteter Beifall auf. Ob der spontan kam oder zur organisierten Choreografie gehörte, blieb unklar. Jedenfalls fühlte es sich ein wenig so an, wie man sich das Jahresfest von Scientology vorstellt. Und tatsächlich: Dann kam der Guru.

Eine Messe zwischen Selbstgewissheit und Wirklichkeitsferne

Jia Yueting, milliardenschwerer Investor aus China, rollte im FF91 auf die Bühne, dem neuen Elektro-Gefährt, gut 1.000 PS stark. Er stieg aus, die letzten Meter sollte der Wagen alleine zurücklegen. Eine recht überschaubare Performance angesichts dessen, was die Branche im Bereich selbstfahrender Autos schon so gezeigt hat, und dennoch: klappte nicht. Das gefeierte Gerät bewegte sich keinen Millimeter. Gequältes Lächeln des Präsentators, die Jubler schweigen nun.

Zweifellos: Überzeugen konnte das Auto bei der Beschleunigung, selbstgemessene 2,39 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde ("Weltrekord!"). Doch mit ihrer zur Schau getragenen Selbstgewissheit bei gleichzeitiger Wirklichkeitsferne (das Auto wird geschätzt rund 200.000 Dollar kosten), habe die Veranstaltung vieles gehabt, was normale Menschen an Technik-Messen hassen, resümierte genervt ein Branchenbeobachter. Und so stand die Veranstaltung in gewisser Weise stellvertretend für die gesamte diesjährige CES: vereinzeltes Staunen durchaus, doch insgesamt gab es mehr Weiterentwicklung als Bahnbrechendes, viel Buzz, wenig Bleibendes, Evolution statt Revolution.

Jederzeit auf dem Handy: Die Geokoordinaten der Katze

Beeindruckende technologische Leistungen waren zu besichtigen, keine Frage, das Heim vernetzt sich weiter, Lautsprecher weisen nun Kühlschranke an oder befehligen Heizungen, die Spracherkennung durchdringt unaufhaltsam sämtliche Lebensbereiche, das Handy wird mit immer mehr Daten gespeist, Fitnesswerten, dem Luftdruck der Reifen, den Geokoordinaten der Katze, in Echtzeit.

Auch ältere Branchen präsentieren hier ihre neusten Errungenschaften: Fernseher etwa, zu denen man vor wenigen Jahren an selber Stelle noch erfuhr, dass sie konkav gebogen zu sein haben, um besonders innovativ zu sein, hängen jetzt wieder flach an der Wand, im Bestfall besonders dünn, einer als Folie gar, nicht mal drei Millimeter dick. Und zwischen alledem tausende Erfindungen: Dinge, die früher Gegenstände waren und nun kleine Computer, die intelligente Bürste zum Beispiel, die die Haarstruktur analysiert; der Ring, der den Puls misst; der Spiegel, der die Falten vermisst.

Das Grundproblem der Messe: Um das wichtigste Gut, die Beachtung des Publikums, konkurrieren rund 3.800 Aussteller. Im Minutentakt schicken sie daher Mails ("Kommen Sie zu unserem Stand!") an die vielen Tausend Besucher, die dann oft in ihre Smartphones versunken durch die bunten Gänge der riesigen Ausstellungshallen eilen. Aus sämtlichen Richtungen dröhnen Ansagen und Musik, auf kinogroßen Leinwänden prasseln Pixelfeuerwerke nieder, es ist eine permanente Rundum-Bombardierung mit Bytes und Bits. Könnte man das Spektakel von oben betrachten, wäre es dem Naturschauspiel des Ameisenhaufens nicht unähnlich, nur dass es hier zwischen den Lebewesen häufiger zu Zusammenstößen kommt. Im Kampf um die Aufmerksamkeit der Journalisten und Brancheninsider haben viele Aussteller inzwischen eine gewiefte, wenn auch sehr analoge Strategie entwickelt: Attraktive junge Damen, derart figurbetont gekleidet, dass sie offenbar auch im restlichen Jahr Anstellung in Las Vegas finden, sprechen die Messebesucher an, und wer sich tatsächlich zum Anhalten überreden lässt, wird freundlich zum eigentlichen PR-Experten des Ausstellers verwiesen, der dann firm in der Sache ist, allerdings meist weniger attraktiv.

Vorgeschmack auf die Zukunft - aber ein gute?

Das laute Grundrauschen, das beim Eilen durch die vollgepackten Ausstellungshallen stetiger Begleiter ist, das permanente Einprasseln von Informationen, von Neuem, von Optionen, die das Leben bereichern sollen, es wirkt wie ein Vorgeschmack auf die Zukunft – ein Versprechen oder ein Menetekel, je nach Sichtweise.

Tritt man heraus aus der Messehalle, nach app-getrackten 14.739 Schritten, blendet das gleißende Sonnenlicht, im Hintergrund schimmert die Bergkette aus der Tiefe Nevadas und wirkt ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Massiv steht sie da, nicht vernetzt, nicht smart, nicht intuitiv. Einfach so, still.