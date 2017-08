Fünf Attentäter haben in der Nacht mehrere Zivilisten in Cambrils überfahren. Einige wurden dabei schwer verletzt. Aktuelle Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Sprengstoffgürteln der Täter um Attrappen handelte.

Polizisten sichern am Morgen nach dem Anschlag die Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona. 100 Kilometer nördlich des Anschlagsorts hat die Polizei einen dritten Verdächtigen festgenommen.

Bei dem Anschlag in Barcelona sind 13 Deutsche teils lebensgefährlich verletzt worden. Das hat das Auswärtige Amt mitgeteilt. Außerdem könne nicht ausgeschlossen werden, dass unter den 13 Todesopfern deutsche Staatsangehörige seien.

Nach der Tat sind noch mehr als 100 Verletzte weiter im Krankenhaus. Nach Einschätzung des spanischen Innenministeriums könnte auch die Zahl der Todesopfer des Anschlags weiter steigen.

Bei dem Attentat fuhrt am Donnerstag ein Kleintransporter ungebremst in die Fußgänger auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas. In der Mitte der Einkaufsstraße befindet sich ein breiter Flanierbereich für Fußgänger. Dort raste der Transporter über eine Strecke von 600 Metern im Zickzack in Menschengruppen hinein.

Bereits drei Festnahmen - Fahrer aber weiter flüchtig

Zwar hat die Polizei bereits drei Verdächtige im Zusammenhang mit der Tat festgenommen - darunter einen Marokkaner und einen Mann aus der spanischen Enklave Melilla. Der Fahrer des Kleintransporters befindet sich aber offenbar immer noch auf der Flucht.

Nach Angaben des IS-Sprachrohrs Amak waren mehrere Täter an dem Anschlag beteiligt. Sie seien "Soldaten des Islamischen Staates", meldete Amak unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitsquellen. Sie hätten mit der Operation auf Aufrufe reagiert, die Staaten der "internationalen Koalition" anzugreifen. Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht verifizieren. ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen warnte davor, dieses Bekenntnis als Fakt zu nehmen. Augenzeugen sprachen im spanischen Fernsehen von einem Einzeltäter, der Anfang 20 gewesen sein soll.

Für 12 Uhr mittags ist eine Schweigeminute für die Opfer des Terrors angesetzt. Die Polizei machte den Teilnehmern dafür strenge Sicherheitsauflagen. Die Menschen sollten nur zu Fuß zur Plaça de Catalunya kommen und keinesfalls Rucksäcke oder große Taschen bei sich tragen, teilten die Sicherheitskräfte auf Twitter mit. Es würden Sicherheitskontrollen rund um den Platz durchgeführt.

Las Ramblas wieder geöffnet

Am Freitagmorgen wurde die Las Ramblas wieder geöffnet. Einwohner und Touristen durften die Straße wieder betreten und konnten in ihre Hotels und Wohnungen zurück. Das Stadtzentrum wird immer noch schwer bewacht, nachdem die Polizei das Stadtzentrum am Donnerstag noch abgeriegelt hatte.