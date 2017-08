13 Jahre nach dem Anschlag in Madrid wurde Spanien wieder Ziel einer Terrorattacke. Trotz guter Arbeit der Sicherheitsbehörden gebe es nirgendwo in Europa eine hundertprozentige Sicherheit.

Weltweit haben Politiker auf die Anschläge in Spanien reagiert. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich bestürzt. Gleichwohl stellt sie klar, dass man weiter an unserer Art zu leben festhalten werde.

Bei dem Terroranschlag in Barcelona, bei dem ein LKW in eine Menschenmenge gerast ist, sind 14 Menschen ums Leben gekommen, mehr als hundert wurden verletzt, darunter auch 13 Deutsche. Nach einem 17 Jährigen wird noch gefahndet.

Die Attacken von Barcelona und Cambrils waren von langer Hand geplant. Polizeichef Trapero erklärte, sie hingen auch mit einer Explosion in Alcanar zusammen. Nach dem Todes-Fahrer von Barcelona wird derweil immer noch gesucht. Berichte, dass er in Cambrils erschossen worden sei, wurden bislang nicht bestätigt.

Die Terroranschläge in Spanien wurden nach Erkenntnissen der Ermittler lange vorbereitet. Polizeichef Josep Lluis Trapero erklärte an diesem Freitag außerdem, die Anschläge in Barcelona und dem Küstenort Cambrils stünden im Zusammenhang mit einer Explosion in einem Haus in Alcanar am Mittwoch. Ein Mensch wurde dabei getötet, weitere verletzt.

Polizei glaubt an Verbindung

Die Polizei glaube, dass ein in Alcanar verletzter Mann in Verbindung stehe zu den Attentaten vom Donnerstag und Freitagmorgen, erklärte Trapero. Die Terroristen in Cambrils hätten eine Axt und Messer sowie Gürtel mit Bombenattrappen bei sich gehabt. Der Fahrer des Lieferwagens, der in Barcelona seinen Wagen über den Boulevard Las Ramblas steuerte und dabei 13 Menschen tötete und Dutzende weitere verletzte, ist demnach weiterhin nicht identifiziert. Bislang wurden vier Personen festgenommen. Laut Trapero handelt es sich um drei Marokkaner und einen Spanier. Keiner von ihnen habe einen bekannten terroristischen Hintergrund, erklärte er.

Die spanische Polizei sucht jetzt nach vier jungen Marokkanern. Einer von ihnen soll 17- oder 18 Jahre alt sein. Er steht besonders im Fokus der Ermittlungen. Sein Bruder wurde inzwischen festgenommen. Seine Papiere waren in dem Lieferwagen gefunden worden. Insgesamt gab es bislang vier Festnahmen.

Medien berichten, dass der Gesuchte möglicherweise die Papiere seines Bruders benutzt habe, um das Auto zu mieten. Der junge Mann ist nicht vorbestraft. Augenzeugen sprachen im spanischen Fernsehen von einem Einzeltäter, der Anfang 20 gewesen sein soll. Die spanische Zeitung "El Pais" berichtet, Gerüchte, wonach der festgenommene Bruder sich selbst gestellt habe, seien nicht bestätigt worden.

13 Tote

Bei dem Anschlag in Barcelona mit 13 Toten sind am Donnerstagabend auch 13 Deutsche teils lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte das Auswärtige Amt mit. Bislang kann nicht ausgeschlossen werden, dass unter den Toten auch deutsche Staatsangehörige sind. Barcelona gedachte der Opfer am Mittag mit einer Schweigeminute

Bei dem Attentat in Barcelona war ein Kleintransporter ungebremst in die Fußgänger auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas gefahren. In der Mitte der Einkaufsstraße befindet sich ein breiter Flanierbereich für Fußgänger. Dort raste der Transporter über eine Strecke von 600 Metern im Zickzack in Menschengruppen hinein.

Zweiter Anschlag in Cambrils

Wenige Stunden später verübten "mutmaßliche Terroristen" nach Angaben der Behörden einen ähnlichen Anschlag im rund hundert Kilometer südlich von Barcelona gelegenen Cambrils . Sie lenkten ihren Pkw gegen Mitternacht in eine Gruppe von Passanten. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Polizist. Eine Frau erlag am Freitag ihren schweren Verletzungen. Die Polizei erschoss die fünf Angreifer. Die Ermittler gehen davon aus, dass es einen Zusammenhang mit dem Anschlag in Barcelona gibt.

Nach Angaben des IS-Sprachrohrs Amak waren in der katalanischen Metropole mehrere Täter an dem Anschlag beteiligt. Sie seien "Soldaten des Islamischen Staates", meldete Amak unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitsquellen. Sie hätten mit der Operation auf Aufrufe reagiert, die Staaten der "internationalen Koalition" anzugreifen. Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht verifizieren. ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen warnte davor, dieses Bekenntnis als Fakt zu nehmen.