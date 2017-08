Auch wenn die Terrormiliz IS den Anschlag in Barcelona für sich reklamiert: Ein Beweis sei das noch lange nicht, sagt ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen. Vor seiner Anhängerschaft wolle der militärisch unter Druck geratene IS so eine Attacke als "Erfolgsmeldung" für sich verbuchen.

In der Nacht habe es eine vermutlich weitere Terrorattacke im Küstenort Cambrils gegeben, so Christel Haas, ZDF-Korrespondentin in Barcelona. Der Einsatz dauere derzeit noch an. Die Polizei erschoss die fünf mutmaßlichen Attentäter.

Polizisten sichern am Morgen nach dem Anschlag die Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona. 100 Kilometer nördlich des Anschlagsorts hat die Polizei einen dritten Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei hat nach dem Anschlag von Barcelona einen dritten Verdächtigen festgenommen. Wie ein anderer Verdächtiger zuvor wurde die Person in Ripoll aufgegriffen, 100 Kilometer nördlich des Anschlagsorts. Bei dem Angriff in Barcelona sind mindestens 13 Menschen gestorben.

Kurz nach dem Anschlag in Barcelona hat die Polizei vermutlich eine zweite Terrorattacke verhindert. Im Badeort Cambrils, etwa 100 Kilometer südwestlich von Barcelona, erschossen die Einsatzkräfte fünf mutmaßliche Terroristen. Sie sollen Attrappen von Sprengstoffgürtel getragen haben. Möglicherweise wollten sie den Anschlag auf der Touristenmeile Las Ramblas in Barcelona nachahmen.

Bei dem Einsatz in Cambrils wurden sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer, wie der katalanische Zivilschutz auf Twitter schrieb. Unter den Verletzten war auch ein Polizist. Nach spanischen Medienangaben seien die Täter in einem Wagen von der Polizei kontrolliert worden. Als dieser nach einer Verfolgung umgekippt sei, seien sie geflohen und dann niedergeschossen worden. Zuvor hätten sie noch Menschen angefahren.

Zusammenhang mit Vorfall in Alcanar?

Nach Angaben der Behörden besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen den Taten in Barcelona und Cambrils sowie in der Stadt Alcanar, wo am Mittwoch bei einer Explosion in einem Wohnhaus ein Mensch umkam. Dort sollen nach Informationen der Zeitung "El País" etwa 20 Gasflaschen gelagert worden sein.

Drei Verdächtige, die in Verbindung mit dem Angriff in Barcelona stünden, seien festgenommen worden, teilten die spanischen Behörden mit. Einer der Männer sei ein Marokkaner, ein anderer komme aus der spanischen Exklave Melilla. Kurz darauf nahmen die Einsatzkräfte einen dritten Verdächtigen fest. Ein bei einer Polizeikontrolle erschossener Verdächtiger habe nach bisherigen Erkenntnissen keine Verbindungen zu der Tat gehabt. Er hatte nach Medienberichten versucht, eine Polizeikontrolle zu durchbrechen.

Rajoy: Pakt gegen Terrorismus angekündigt

Nach Einschätzung des Innenministeriums könnte die Zahl der Todesopfer des Anschlags in Barcelona weiter steigen. Rund 100 wurden verletzt, einige davon sehr schwer, sagte der Innenminister der katalanischen Regionalregierung, Joaquim Forn. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag laut ihrem Sprachrohr Amak für sich.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts war zunächst unklar, ob Deutsche unter den Opfern sind. Am Donnerstagabend hatten die spanischen Behörden die Zahl von drei Deutschen unter den Toten an deutsche Behörden übermittelt. Darüber hatte das ZDF berichtet. Das Auswärtige Amt konnte die Zahl bisher aber nicht verfizieren. Auch die spanischen Behörden sagten am Freitagmorgen, dass sich die Ursprungsinformation noch nicht bestätigen ließ. Gleichzeitig teilten sie mit, dass mindestens elf Deutsche unter den Verletzten seien.

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy beriet sich vor Ort mit hochrangigen Vertretern des Sicherheitsapparats. Er kündigte bei einer Pressekonferenz einen Pakt gegen den Terrorismus an. "Es ist eine globale Bedrohung und die Antwort muss global sein", sagte er laut der Zeitung "La Vanguardia". Die Regierung rief drei Trauertage aus. Am Freitag soll auch König Felipe zu einer Gedenkminute nach Barcelona kommen.

IS reklamiert Anschlag in Barcelona für sich

Nach Angaben des IS-Sprachrohrs Amak waren mehrere Täter an dem Anschlag beteiligt. Sie seien "Soldaten des Islamischen Staates", meldete Amak unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitsquellen. Sie hätten mit der Operation auf Aufrufe reagiert, die Staaten der "internationalen Koalition" anzugreifen. Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht verifizieren. ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen warnte davor, dieses Bekenntnis als Fakt zu nehmen.

Weitere Links zum Thema Anschlag in Barcelona Fahrer weiter auf der Flucht ARTIKEL

Fotos aus Barcelona zeigten Leichen am Straßenrand. Augenzeugen berichteten, das Fahrzeug sei mit hohem Tempo auf die Promenade im Zentrum der Stadt gefahren. Ein Tourist sagte, das Fahrzeug sei Zickzack gefahren, "um ein Maximum an Fußgängern zu erwischen". Berichten zufolge liefen Menschen panisch über die Straßen. Viele Menschen hätten geschrien und sich in Hauseingängen wie Geschäften in Sicherheit gebracht, berichteten Augenzeugen.

Weiträumig abgesperrt

Über das Schicksal des Fahrers des Lieferwagens in Barcelona ist bisher nichts bekannt. Er ist weiter auf der Flucht. Augenzeugen sprachen im staatlichen spanischen Fernsehen von einem Einzeltäter, der Anfang 20 gewesen sein soll. Der weiße Lieferwagen sei ungebremst mit etwa 80 Stundenkilometern in die Menge gerast. Der Fahrer des Lieferwagens soll ein Mann von etwa 1,70 Meter Größe gewesen sein und ein weißes Hemd mit blauen Streifen getragen haben, wie die Zeitung "El Periódico de Catalunya" berichtete.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot auf der berühmten Flaniermeile vor Ort und forderte die Bevölkerung auf, das Viertel zu meiden. Die betroffene Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz. Naheliegende U-Bahn-Stationen und andere öffentliche Verkehrsmittel seien geschlossen worden, hieß es.

Wiederholt Anschläge mit Fahrzeugen

Seit vergangenem Sommer war es in Europa wiederholt zu Anschlägen mit Fahrzeugen gekommen. Im Juli 2016 raste ein Attentäter mit einem Lkw in Nizza in eine Menschenmenge. 86 Menschen starben. Beim Anschlag mit einem gekaperten Laster auf den Berliner Weihnachtsmarkt wurden im Dezember 2016 zwölf Menschen getötet. Im Frühjahr 2017 gab es zudem tödliche Attacken mit Fahrzeugen in London und Stockholm.