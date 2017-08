- Für den Anschlag mit einem Kleintransporter auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas: Ein Lieferwagen raste am Donnerstag gegen 17:00 Uhr auf der Flaniermeile Las Ramblas im Zickzack in Menschen. Der Fahrer legte gut 550 Meter zurück und flüchtete dann zu Fuß. 13 Menschen starben. Auf der Flucht tötete der Fahrer des Lieferwagens einen Mann. Er sei mit dessen Auto geflüchtet, so die Behörden.

- Für den vereitelten Angriff in der Küstenstadt Cambrils: In dem Badeort südwestlich von Barcelona erschossen Einsatzkräfte fünf mutmaßliche Terroristen. Die Männer waren in einem Wagen von der Polizei kontrolliert worden. Auf der Flucht fuhren sie Passanten an, eine Frau kam ums Leben. Die Männer hatten wahrscheinlich Anschläge mit Messern geplant.

- Für die Explosion in einem Wohnhaus in der Ortschaft Alcanar: In der Ortschaft in der Provinz Tarragona kamen bereits am Mittwoch bei der Explosion in einem Wohnhaus mindestens zwei Menschen ums Leben, wie der katalanische Polizeichef sagte. Die Gruppe hatte dort wahrscheinlich Bombenanschläge geplant. Es wurden 120 Gasflaschen gefunden.