Nach Abbruch des Musikfestivals "Rock am Ring" am Nürburgring aufgrund einer Terrorwarnung geht die Evakuierung des Festivalgeländes geordnet voran, so SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer. Ob und wie es weitergeht ist indes unklar.

"Rock-am-Ring"-Veranstalter Marek Lieberberg hat seine Forderung nach klarem Eintreten gegen den Terror noch einmal bekräftigt. Kritik an seiner Rede vom Freitag, in der er Muslime zum Widerstand aufrief, wies er zurück. Friedliche Menschen - "egal welcher Couleur" - habe er nicht kritisieren wollen.

Nach dem Terroralarm beim Festival "Rock am Ring" hält Konzertveranstalter Marek Lieberberg eine intensive Diskussion über die Verteidigung freiheitlicher Werte und den Umgang mit Drohungen für notwendig. "Angriffe auf Musikveranstaltungen und ihre Zuschauer sind Angriffe auf unsere Zivilisation und unsere Art zu leben", erklärte Lieberberg am Sonntag kurz vor Abschluss der dreitägigen Veranstaltung. "Alle gesellschaftlichen Kräfte - und zwar unabhängig von Nationalität, Herkunft, Religion oder Weltanschauung - sind aufgerufen, einer solchen Bedrohung eindeutig entgegenzutreten."

Unerwünschter Zuspruch von AfD

In einer emotionalen Erklärung hatte der 71-Jährige am Freitagabend unmittelbar nach der Evakuierung des Festivalgeländes unter anderem gesagt: "Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen die Gewalttäter richten. Ich hab' bisher noch keine Moslems gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben: Was macht ihr da eigentlich?" Für diese Äußerung wurde er kritisiert, erhielt aber auch Lob etwa von der AfD.

Lieberberg verwahrte sich gegen jegliche Versuche einer Vereinnahmung. In einer Erklärung am Sonntag betonte er, dass sich seine Aussage nicht "gegen die große Mehrheit friedlicher Menschen - egal welcher Couleur" gerichtet habe. "Die Zeiten erfordern es allerdings, dass wir - und zwar wir alle - uns deutlich positionieren und wehrhaft zeigen gegen jegliche Art von Gewalt und Fanatismus."

Festival wurde fortgesetzt

Das Festival war am Samstagmorgen fortgesetzt worden, nachdem das Gelände durchsucht worden war und sich der Verdacht einer akuten Gefährdung laut Behörden nicht erhärtet hatte. Am Freitag war die Großveranstaltung mit fast 90.000 Fans wegen möglicher Terrorgefahr unterbrochen worden.

Gegen drei Männer aus Hessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens eingeleitet. Sie wurden vorläufig festgenommen, sind seit Samstagmorgen jedoch wieder auf freiem Fuß. Es wird weiter ermittelt, einen konkreten Tatverdacht gibt es laut Polizei derzeit aber nicht. Neue Angaben zu den laufenden Ermittlungen gab es am Sonntag nicht.

Beziehungen zum Terrorismus

Auslöser für den Alarm seien Unstimmigkeiten zwischen den tatsächlichen Personen und den registrierten Namen auf Zugangsausweisen für sicherheitsrelevante Bereiche gewesen, teilten die Ermittler am Samstag mit. Über mindestens einen der Verdächtigen lägen "deutliche Erkenntnisse im Bereich des islamistisch geprägten Terrorismus" vor.

Ein dickes Lob für ihre Gelassenheit bei dem Terroralarm am Freitagabend erhielten die Ringrocker in der Nacht zu Sonntag von den Toten Hosen. "Wir haben Nachrichten von Kumpels aus Argentinien, Mexiko und Liverpool bekommen, die das Video geschickt haben, das in England herumgeht, wie ihr gestern beim Rausgehen "You'll Never Walk Alone" gesungen habt. Die sind alle tierisch beeindruckt", rief Frontmann Campino den Fans auf dem Festival zu.

Von Nervosität war am Sonntag nichts zu spüren. "Bis jetzt ist alles positiv, eine sehr friedliche Stimmung", sagte ein Polizeisprecher am Nürburgring. Das sei auch im Umgang mit den Polizisten auf dem Festivalgelände zu spüren. Rund 1.240 Beamten sind im Einsatz.