Was wir wissen - und was nicht

Die Bewohner der Stadt Manchester boten in sozialen Netzwerken Übernachtungsmöglichkeiten an und gaben bekannt, wo gestrandete Musikfans untergebracht worden waren. Diana Zimmermann mit weiteren Eindrücken.

Zwei Monate nach dem Anschlag am Londoner Parlament schockiert eine Explosion in Manchester die Briten. 23 Menschen kommen ums Leben, darunter der Selbstmordattentäter. Die Terrormiliz IS reklamiert das Attentat für sich. Was wir wissen und was nicht: ein Überblick.

Was wir wissen

- Um 22:33 Uhr Ortszeit am Montagabend erreicht die Polizei in Manchester der erste Notruf, dass es eine Explosion im Eingangsbereich der Manchester-Arena gab - eine Multifunktionsarena mit mehr als 21.000 Plätzen, die häufig für Konzerte genutzt wird. Am Montagabend spielte die US-Musikerin Ariane Grande dort ein Konzert ihrer "Dangerous Woman"-Tour.

- Mindestens 22 Menschen reißt der Selbstmordattentäter mit in den Tod, darunter ein acht Jahre altes Mädchen aus Layland, nordwestlich von Manchester. Viele Schwerverletzte schweben noch in Lebensgefahr. Rettungskräfte bringen nach eigenen Angaben 59 Menschen in umliegende Krankenhäuser und behandeln weitere Leichtverletzte vor Ort. Viele junge Fans hatten das Konzert des Teenie-Idols besucht: Von den Verletzten und Schwerverletzten sind zwölf Kinder und Jugendliche noch keine 16 Jahre alt.

- Premierministerin Theresa May erklärt am Dienstagmorgen nach einer Krisensitzung, es handele sich um einen Terrorangriff.

- Der Wahlkampf für die Parlamentswahl am 8. Juni wird unterbrochen.

Was wir nicht wissen

- Premierministerin May zufolge weiß die Polizei, wer der tote Täter ist, nennt aber noch keine Namen. Am Tatort handelte er nach Angaben der Polizei alleine. Offen bleibt, ob er Helfer hatte und Teil eines Netzwerks war. Am Freitagmittag meldet die Polizei die Festnahme eines 23-jährigen Mannes, ohne zunächst Details zu nennen.

- Kurz darauf reklamiert die Terrormiliz IS den Anschlag für sich - eine übliche Vorgehensweise bei den Islamisten. Einer ihrer "Soldaten" habe eine Bombe platzieren können, meldete das IS-Sprachrohr Amak im Internet. Unklar bleibt, ob es sich tatsächlich um die Tat von IS-Terroristen handelt oder um die von IS-Sympathisanten oder gar von einem ganz anderen unbekannten Täter (-kreis).