Einreise in die USA: "An einem Punkt wurde mein Smartphone beschlagnahmt und ich wurde gezwungen, mein Passwort herzugeben oder es für die Behörden zu entsperren", berichtet ein BBC-Reporter.

von Rafael Bujotzek

Wer eine Reise in die USA plant, muss sich auf "Social-Media-Kontrollen" gefasst machen: Es häufen sich die Fälle, in denen US-Behörden bei der Einreise auch Handys und deren Social-Media-Kanäle überprüfen. Was mit den Daten passiert, weiß man nicht so genau.

Ein Blick ins Gepäck reicht den amerikanischen Grenzkontrolleuren offenbar nicht mehr aus. Es häufen sich Berichte von Fällen, in denen Einreisende in die USA gezwungen wurden, ihr Smartphone zu entsperren und durchsuchen zu lassen. Wer die Herausgabe verweigert, wird wohl an der Grenze abgewiesen. Möglicherweise auf Dauer.

Smartphone eines BBC-Reporter durchsucht

Dabei sind in Smartphones ganz persönliche und sensible Daten gespeichert. Fotos, persönliche Kurznachrichten oder beispielsweise auch die Kontaktliste können dabei in Regierungshände gelangen. Es ist nicht bekannt, wie sie verwendet werden.

Bei einreisenden Journalisten sind damit auch Informanten gefährdet. Der jüngste Fall des BBC-Reporters Ali Hamedani am Flughafen von Chicago lässt auch die Organisation "Reporter ohne Grenzen" aufhorchen.

In einem Video auf Twitter erzählt Hamedani, wie er in einem rund zweistündigen Verhör durchsucht wurde: "An einem Punkt wurde mein Smartphone beschlagnahmt und ich wurde gezwungen, mein Passwort herzugeben oder es für die Behörden zu entsperren." An der Grenze der USA ist es seit dem Amtsantritt von Donald Trump bereits turbulent zugegangen. Wer bestimmter Nationalität ist, wird einem Präsidenten-Dekret folgend abgewiesen. Mit den verstärkten Durchsuchungen hat dies aber nichts zu tun.

"Es geht nicht nur um Terrorismus-Abwehr"

"Solche Maßnahmen hat es auch in der Amtszeit von Barack Obama bereits gegeben", erklärt ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen. "Wir erleben jetzt in den USA eine massive Verstärkung dieser Art von Überwachung. Das kann natürlich ein Ausmaß annehmen, dass es in den Bereich der persönlichen Freiheit, in den Bereich der Meinungsfreiheit eingreift."

Dabei dienen die Durchsuchungen auch nicht immer nur zur Abwehr eines Anschlags. "Terroristen sind sicherlich gewiefter, als dass sie Social-Media-Profile oder Daten auf ihren Handys hinterlassen, die Rückschlüsse zulassen", so Theveßen. Es sei schließlich bekannt, dass die Technik überwacht werden kann.

Vielmehr sollen von den Behörden offenbar auch Widersprüche in den Angaben des Reisegrundes aufgedeckt werden: So erzählt Theveßen von einem bekannten Beispiel aus Deutschland, in dem zwei Mädchen sich über Soziale Netzwerke darüber ausgetauscht hatten, dass sie zu einem Au-Pair-Aufenthalt in die USA reisen. Bei der Einreise hätten sie allerdings nur ein Touristenvisum erhalten.

Probleme bei der Einreise

Seit Ende vergangenen Jahres sind im Formular der VISA-Antragsseite ESTA (Electronic System for Travel Authorization, zu deutsch: elektronisches System zur Einreisegenehmigung) Felder für Soziale Medien zu finden: Facebook, Twitter, YouTube und viele Profile mehr kann man dort angeben. Noch ist alles optional.

Wer derzeit eine Reise in die USA plant, sollte genau abwägen, ob ihm die Grenzkontrolle Probleme bringen könnte. Im Zweifel sei von einer Einreise abzuraten. "In jedem Fall ist es zu vermeiden, freiwillig zu viele Angaben zu machen", rät Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur der Fachzeitschrift "c't magazin".

Sicher werde nicht jeder älteren Dame unterstellt, sie betreibe eine USA-kritische Facebook-Seite. Doch in seiner Redaktion überlege man bereits, wie die dortigen Reporter mit der Durchleuchtung an der Grenze umgehen sollen.

Details unklar: "Das alles ist in der Entwicklung"

In einer Pressekonferenz Anfang der Woche erklärte der neue US-Heimatschutzminister John Kelly, dass sein Ministerium die Abfragen bei der Einreise noch ausbauen will: "Wenn jemand ein Visum beantragt, kann es nützlich sein zu sehen, welche Internetseiten er besucht. Wenn wir an seinen Telefonkontakten sehen, mit wem er so redet. Das alles ist in der Entwicklung."

Die Kontrolle des Browserverlaufs und privat verschickter Mitteilungen stellen eine neue Dimension der Einreise-Überwachung dar. Selbst wenn nicht alle angekündigten Maßnahmen am Ende greifen, bleibt ein unangenehmes Gefühl bei den Nutzern.Was für die Behörden als Scherz im Internet durchgeht und was als Unruhestiftung zählt, kann man nicht objektiv erkennen. Die Sorge, etwas Falsches zu schreiben, bleibt. Wer Angst vor Repressionen befürchten muss, kann bestimmte Nachrichten wohl nicht unbedacht verschicken.

Davor warnt Professor Daniel Michelis. Er forscht an der Hochschule Anhalt zu Digitaler Kommunikation und sieht eine Gefahr für die Sozialen Medien: "Ein großer Teil der Motivation, weshalb Menschen Soziale Medien nutzen, ist der soziale Austausch mit anderen", erklärt Michelis. "Das heißt, unser Sozialleben ist in den letzten Jahren in die Sozialen Medien hinein gewandert. Wir tauschen uns heute mit Freunden aus und diskutieren dort auch politische Themen. Wenn das in Gefahr ist, von anderen mitgehört zu werden, verändert sich auch der Teil des Sozialverhaltens."