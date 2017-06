Es gehe jetzt um eine Neuordnung territorialer Gebiete, erklärt Dr. Martin Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Da russische Streitkräfte in Syrien auch am Boden präsent sind, ist die russische Gestaltungsmacht dort stärker, als die der USA.

Im Nordirak versuchen Regierungstruppen, die Millionenstadt Mossul von der Besetzung durch den IS zu befreien. Sogar Kinder werden von den Islamisten in den Kampf geschickt. Nach Schätzungen der UNO werden noch immer bis zu 150 Tausend Zivilisten festgehalten.

Das schiefe Minarett gehört zu den Wahrzeichen von Mossul - und auch für die Terrormiliz Islamischer Staat hat es Symbolkraft. Hier rief IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi 2014 das "Kalifat" der Dschihadisten aus. Nun hat der IS das Minarett und die dazugehörige Al-Nuri-Moschee gesprengt.

Mossul

Die irakische Armee bemerkte die Zerstörung, als die Streitkräfte an der Moschee ankamen. Ein Armeeführer teilte mit, die irakischen Kräfte seien tief in die Altstadt der ehemaligen IS-Hochburg Mossul vorgerückt. Angesichts der zerstörten Moschee sprach der Armeevertreter von einem "historischen Verbrechen". Die irakischen Truppen hatten am Wochenende mit dem Sturm auf die Altstadt vonbegonnen.

Der Einsatz der Armee gilt als heikel. Bis zu 150.000 Zivilisten könnte der IS in der Altstadt gefangen halten und als "menschliche Schutzschilde" missbrauchen, befürchten die Vereinten Nationen. Das Rote Kreuz meldete bereits am Montag, dass viele Einwohner ums Leben gekommen seien. Jeden Tag behandelten Rot-Kreuz-Mediziner Dutzende neue Patienten. Das Kinderhilfswerk "Save the Children" forderte, es müsse alles unternommen werden, um die Zivilisten zu schützen - vor allem wenn sich die Offensive in die dicht bewohnten Gassen der Altstadt ausdehne.