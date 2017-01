Bayern München muss wohl länger auf Arturo Vidal verzichten. "Ich fühle mich schlecht und habe starke Schmerzen an der Rippe. Jetzt werde ich pausieren müssen, denn so kann ich nicht spielen. Ich war ohnehin schon eine Woche nicht im Training, jetzt dürften es aber mindestens zwei, drei Wochen Pause sein", sagte der Chilene der Münchner tz. Nur so könne er sich "auch vollends erholen", so Vidal weiter. Dann müsse man sehen, "wie ich mich für das Achtelfinale in der Champions League fühle". Das Hinspiel gegen den FC Arsenal findet am 15.Februar in München statt, das Rückspiel am 7.März in London.