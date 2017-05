Nach dem Erfolg gegen die deutsche Eishockey-Auswahl hat Schweden bei der WM in Köln und Paris gegen die USA verloren. Zwei Tage nach dem 7:2 gegen den Gastgeber unterlag der neunmalige Titelträger in Köln 3:4 (3:2, 0:1, 0:1). In Paris führt Titelverteidiger Kanada die Vorrundengruppe B mit neun Punkten sowie 17:3-Toren an und ist als einziges Team des Turniers noch ohne Punktverlust. Mit dem 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) gegen Weißrussland gewann der 26-malige Titelträger sein drittes Spiel. Tschechien holte gegen Finnland ein 0:3 auf und setzte sich am Ende mit 4:3 (0:3, 0:0, 3:0) nach Penaltyschießen durch.