Nach dem Anschlag in Barcelona am vergangenen Donnerstag fahndet die katalanische Polizei nun nach dem Fahrer des Tatfahrzeugs. Bei diesem handele es sich vermutlich um den 22-jährigen Younes Abouyaaquoub, der weiter auf der Flucht ist. Bei dem Anschlag mit einem Lieferwagen auf der Flaniermeile Las Ramblas wurden 13 Menschen getötet.

Nach dem Anschlag mit 13 Toten in Barcelona gehen die Ermittlungen auch auf internationaler Ebene weiter. Der mutmaßliche Täter wurde am Montag von der Polizei erschossen. Auch der als Kopf der Zelle vermutete Imam ist tot.

Nach dem Terroralarm in Rotterdam ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Ein 22-jähriger Mann wurde in der Nacht in der südlichen Region Brabant in Gewahrsam genommen, teilte Polizei mit. Nach einem Hinweis aus Spanien war in der niederländischen Stadt ein Rockkonzert abgesagt worden.

Zuvor war bereits ein Verdächtiger festgenommen und verhört worden. Seine Identität werde ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Der Verdächtige war in Rotterdam mit einem mit Gasflaschen beladenen Fahrzeug in der Nähe einer Konzerthalle gestoppt worden. Die spanische Polizei hatte ihre niederländischen Kollegen vor einer möglichen Gefahr gewarnt. Justizkreisen zufolge steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag in Barcelona vergangene Woche. Die spanische Polizei hatte damals ebenfalls Gasflaschen gefunden, die mutmaßlich auch für einen Anschlag genutzt werden sollten.

Keine Terrorverbindungen

Der Fahrstil des in Rotterdam Festgenommenen sei verdächtig gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrzeug habe spanische Kennzeichen getragen. Zu Berichten spanischer Medien, der Mann sei alkoholisiert gewesen, wollte sich der Sprecher nicht äußern.Der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, sagte am Mittwochabend, derzeit könne nicht davon gesprochen werden, dass es einen Anschlags-Plan gegeben habe.Die spanische Nachrichtenagentur Europa Press berichtete unter Berufung auf spanische Anti-Terror-Ermittler, der in Rotterdam Festgenommene habe prinzipiell keine Verbindungen zum dschihadistischen Terrorismus. Die in dem Wagen gefundenen Gasflaschen seien offenbar für den Hausgebrauch des Mannes gewesen.

Das Konzert der kalifornischen Band "The Allah-Las" wurde nach dem Hinweis der spanischen Kollegen abgesagt. Sie seien dankbar, dass die mögliche Gefahr entdeckt wurde, bevor jemand verletzt worden sei, erklärten die Musiker.

Wegen der Terrorwarnung riegelten Einsatzkräfte den Veranstaltungsort "Maassilo" ab, in dem die Rockband vor rund 1.000 Zuschauern auftreten sollte. Die Musiker aus Kalifornien verließen den Ort unter Polizeischutz. Als die Absage bekanntgemacht wurde, waren laut ANP erst wenige Konzertbesucher vor Ort. Die Band war noch am Dienstag in Groningen aufgetreten, berichtete die Zeitung "De Telegraaf". Ihr Plattenlabel in einer E-Mail mit, dass es der Gruppe gut gehe. "Die Band ist unverletzt und der Polizei Rotterdams und anderen zuständigen Behörden sehr dankbar, dass die mögliche Bedrohung entdeckt wurde, bevor jemand verletzt wurde", hieß es in der Mitteilung.

Terrorwarnstufe nicht erhöht

Die 2008 gegründete Gruppe sei bereits mehrfach von Muslimen wegen des Namens Allah-Las angefeindet worden. Während Muslime dies als Affront gegen ihren Glauben betrachteten, habe die Band bereits mehrmals betont, den Namen wegen ihres "heiligen Klanges" gewählt zu haben. Der Name sei schlicht aus einem Wortspiel mit dem in der Musik häufigen "La-la-la" entstanden, hieß es beim "Telegraaf" weiter.

Die Terrorwarnstufe wurde in den Niederlanden zunächst nicht erhöht. Sie steht bereits auf der vierten von fünf Stufen. Nach dem Terroranschlag in Barcelona am 17. August mit einem Lieferwagen hatte die spanische Polizei in einem von einer mutmaßlichen Terrorzelle genutzten Haus 120 Gasflaschen und Sprengstoff gefunden.