Video Thronfolge in Thailand eingeleitet

Bild Yingluck-Anhänger in Bangkok

Thailands Streetfood ist vielfältig, individuell, überaus köstlich und chaotisch. Dieses Chaos ist den thailändischen Behörden ein Dorn im Auge, es soll in Zukunft geordneter zugehen. Doch damit könnte der besondere Charme des thailändischen Streetfoods verloren gehen.

In Thailand hat die Militärregierung sechs Wochen nach dem Tod von König Bhumibol die Thronfolge eingeleitet. Sie lud dessen Sohn Vajiralongkorn nun offiziell ein, den Thron zu besteigen. Sobald der 64-Jährige die Einladung annimmt, ist er König Rama, der Zehnte. Wann das sein wird, ist unklar.

Anhänger von Yingluck vor dem Obersten Gericht in Bangkok

Paukenschlag am letzten Prozesstag in Bangkok: Die frühere Regierungschefin erscheint wegen Krankheit nicht zur Urteilsverkündung, das Gericht erlässt daraufhin Haftbefehl gegen Yingluck Shinawatra. Wird sie Ende September schuldig gesprochen, werden Ausschreitungen befürchtet.

Das Oberste Gericht in Thailand hat das Urteil gegen Ex-Regierungschefin Yingluck Shinawatra im Verfahren wegen mutmaßlicher Steuerverschwendung kurz vor der Verkündung verschoben. Gegen die 50-Jährige wurde am Freitag Haftbefehl erlassen. Yingluck hatte zuvor wegen Krankheitsgründen um eine Verschiebung des Urteils gebeten - nach Angaben des Gerichts fehlte ein ärztliches Attest.

Urteil soll Ende September fallen

Die Urteilsverkündung wurde für den 27. September angesetzt. Im Falle einer Verurteilung wegen krimineller Fahrlässigkeit könnte Yingluck zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt werden. Bei einem Schuldspruch werden Ausschreitungen befürchtet. Yingluck hat in dem südostasiatischen Königreich immer noch eine große Anhängerschaft, vor allem in ärmeren Schichten der Bevölkerung. Schon vor Beginn des geplanten letzten Prozesstages am Freitag hatten sich Tausende Unterstützer der früheren Regierungschefin vor dem Gerichtsgebäude versammelt, das wiederum von mehreren Hundertschaften der Polizei abgeriegelt wurde.

Yingluck ist die Schwester des früheren Regierungschefs Thaksin Shinawatra, der nach einer Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs in Großbritannien im Exil lebt. 2011 wurde sie als erste Frau zur Ministerpräsidentin gewählt. Im Mai 2014 setzte das Verfassungsgericht sie ab. Kurz darauf putschte sich das Militär an die Macht, das bis heute regiert.

Vorwurf: Reis-Bauern zu viel Geld gezahlt

Die Anklage wirft Yingluck vor, dem Staat mit Subventionen für das Grundnahrungsmittel Reis Verluste in Milliardenhöhe verursacht zu haben. Durch das Regierungsprogramm zum Reisanbau bekamen Bauern für den Reis bis zu 50 Prozent mehr als der Weltmarktpreis. Die Regierung unter Yingluck kaufte rund zehn Millionen Tonnen Reis auf. Hinter dem Subventionsprogramm stand die Hoffnung der Regierung, durch die Hortung von Reis den Weltmarktpreis in die Höhe zu treiben. Doch stattdessen profitierten Konkurrenten wie Vietnam und verdrängten Thailand von der Spitzenposition der Reisexporteure weltweit. Die Regierung verlor mehrere Milliarden Dollar, und etwa acht Millionen Tonnen des von ihr aufgekauften Getreides blieben in den Lagerhäusern liegen. Im Raum steht ein Schaden zwischen 4 und 17 Milliarden US-Dollar - umgerechnet bis zu 14,5 Milliarden Euro.