von Peter Welchering

"Works for me", lautet eine alte Phrase von Softwareentwicklern, wenn sie sich nicht mit dem Problem eines Anwenders beschäftigen wollen. Warum wir uns mit den Problemen der anderen beschäftigen müssen, wollen die Hacker auf dem 33. Chaos Communication Congress in Hamburg zeigen.

Es ist viel passiert im Jahr 2016: Lückenlose Überwachung der Netznutzer durch Datenfirmen, Propaganda-Software für Wahlsiege, Vorratsdatenspeicherung trotz höchstrichterlicher Bedenken als untaugliches Sicherheitsversprechen oder staatliches Codeknacken als Cybersicherheitsstrategie. Und die Hacker wollen sich darum kümmern."Was in der Digitalpolitik passiert, das betrifft nicht nur die anderen, sondern jeden ganz direkt", sagt Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Auf dem 33c3 abgekürzten Kongress werden alle IT-Themen, die 2016 präsent waren und uns auch noch im Jahr 2017 begleiten werden, intensiv diskutiert.

Gemeinsam gegen Spähattacken

Das fängt an mit dem umfassenden Datentracking, dem jeder Nutzer von E-Mail, Smartphones, Suchmaschinen oder Online-Shops ausgeliefert ist. Gut 1.000 Unternehmen weltweit überwachen die Nutzer im Netz. Ein Großteil dieser Datenhändler tauscht die Überwachungsdaten untereinander aus, ein Teil verkauft diese Überwachungsdaten an Nachrichtendienste und andere Sicherheitsbehörden. Und diese Überwachung erfolgt geräteübergreifend.Für die Netzspezialisten ist das aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Sie präsentieren stattdessen Technik, die Späh-und Identifizierungssoftware auf dem eigenen Rechner oder Smartphone erkennt und löscht. "Noch klappt das", so Clubveteran Stefan Leibfarth. Aber in der Politik würden die Grenzen enger gezogen.

Hacken hat immer stärker auch politische Bedeutung

Dass die Bundesregierung sogar eine neue Behörde geschaffen hat, um Verschlüsselung zu knacken, empfinden viele Besucher des 33c3 als ernste Gefahr für die digitalen Bürgerrechte.Da wollen sie sich nicht einfach zurücklehnen und sagen "works for me", sondern kräftigen politischen Widerstand organisieren. Auch die Ausweispflicht beim Kauf von Prepaid-Karten für das Mobiltelefon wollen die Hacker nicht einfach hinnehmen.

Hacken hat für sie nicht nur eine technische Bedeutung. Die ist auf dem 33c3 natürlich deutlich spürbar, insbesondere im "Assembly Space", in dem sich die Hacker treffen, um an gemeinsamen Entwicklungsprojekten zu tüfteln und sich auszutauschen. Hacken erhält immer stärker auch eine politische Bedeutung. Die betont der Bielefelder Aktionskünstler Padeluun, der sich im Verein Digitalcourage dafür einsetzt, dass Bürgerrechte nicht durch Algorithmen und technische Systeme abgeschafft werden.

Fake News und Manipulations-Bots enttarnen

Diese Gefahr droht zweifelsohne. Das haben nicht nur die im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf eingesetzten Propaganda-Roboter und die zahlreichen Softwarepakete für Desinformationskampagnen und Fake News gezeigt.Sie stehen für politische Entwicklungen, die "gehackt", also verändert werden müssen. Das macht zum Beispiel ein Social Bot, der Propaganda-Roboter aufspürt und enttarnt. Das machen Faktenchecker, die als kleine Softwarepakete Tweets und Posts auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen und Fake News unbarmherzig enthüllen.

Auch Netzsperren, mit denen zum Beispiel die türkische oder die ägyptische Regierung die freie politische Meinungsbildung unterdrücken, gehören dazu. Wie Netzaktivisten dagegen wirksam mit Ersatzservern, Verschleierungssoftware und Notfallroutern vorgehen, darüber wird auf dem 33. Hackerkongress ebenfalls intensiv beratschlagt.