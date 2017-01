Bild Theresa May in den USA

Die Regierung Großbritanniens legte am Donnerstag ihren Gesetzesentwurf für den Brexit vor. Geplant ist, den Brexit-Antrag im März in Brüssel offiziell einzureichen.

von Andreas Stamm

Theresa May ist Donald Trumps erster ausländischer Staatsgast. Ihre Mission in den USA ist heikel: Auf der einen Seite lockt Trump mit einem Freihandelsvertrag. Zugleich hetzt er aber gegen Muslime und flirtet mit Mays Gegner in London. May warnt Trump indes vor Putin.

Gegensätze ziehen sich an - treffender hätte man die Hoffnung, aber auch die Sorgen der Briten bezüglich Donald Trump nicht beschreiben können. Kurz vor der Landung in den USA diktiert die britische Premierministerin Theresa May den mit ihr reisenden Journalisten diesen Satz. Auf dieser Grundlage soll die Beziehung zum neuen US-Präsidenten Trump funktionieren.

Nach Brexit: Theresa May hofft auf goldene Zukunft

Es ist ihr großer Auftritt: Als erste ausländische Regierungschefin trifft Theresa May Donald Trump heute zum Vier-Augen-Gespräch im Weißen Haus. Für Großbritannien eine schicksalhafte Begegnung. Denn Donald Trump, so der Traum der britischen Regierung, vor allem der Befürworter des harten Brexits, ist die Trumpfkarte, wenn es um eine goldene Zukunft nach dem EU-Austritt geht.

Andreas Stamm ist ZDF-Korrespondent in London.

Quelle: ZDF

Als sich Theresa May an einem trüben Donnerstagmorgen aufmacht in Richtung USA, da tagt in London das britische Unterhaus. Die Parlamentarier erleben eine historische Stunde. Wochenlang tobte im Londoner Regierungsviertel eine Schlacht - Parlament gegen Regierung: Wer hat die Macht, den EU-Austrittsprozess in Gang zu setzen? Der Oberste Gerichtshof forderte ein Gesetz - und prompt liegt es auf dem Tisch. Es besteht nur aus wenigen Worten: "Das Parlament ermächtigt die Regierung, den Brexit einzuleiten." Fertig. Aus. Kein Wort mehr als unbedingt nötig.

Bis Ende Februar, in Rekordzeit also, soll das Gesetz in Kraft treten. Das Parlament soll einknicken und der Regierung in den Brexit-Verhandlungen mit der EU, die wohl Ende März beginnen werden, weitgehend freie Hand lassen. Monatelang hatten die Parlamentarier Widerstand gegen einen harten Brexit angekündigt. Der fällt wohl aus.

Theresa May und Donald Trump - innig wie einst Thatcher und Reagan?

"Juristisch wäre das Parlament nach der Entscheidung des Obersten Gerichts gar in der Lage, den Brexit zu stoppen", erklärt Sophia Besch vom Londoner Politikberatungsinstitut "Centre for European Reform". "Oder auch ganz stark Einfluss darauf zu nehmen, dass es nicht zu einem harten Brexit kommt, den Theresa May angekündigt hat. Also raus aus dem EU-Binnenmarkt, ohne Wenn und Aber, auch wenn es der Wirtschaft schaden dürfte. Dagegen anzugehen - diesen Mut haben viele Parlamentarier verloren. Weil die Bürger in ihren Wahlkreisen vielen Abgeordneten klar gemacht haben, dass sie den Brexit wollen. Aufhalten, verwässern, verzögern, all das wäre politischer Selbstmord."

Der harte Schitt mit der EU rückt näher, die Insel wendet Europa den Rücken zu - und Großbritannien braucht in dem Moment, in dem es den größten Wirtschaftsraum der Welt verlässt, neue Freunde - vor allem in Sachen Handel. Da kommt Donald Trumps Angebot ganz recht, mit den Briten nach dem EU-Ausstieg in nur 90 Tagen einen neuen Freihandelsvertrag zu verhandeln und abzuschließen. Klingt verlockend, klingt nach genau dem, was Theresa May braucht, um ihr Ziel zu erreichen: aus dem Brexit einen Erfolg zu machen, den Wandel zu einer globalen Freihandelsnation zu vollziehen.

Im Vorfeld des Besuchs beschwören Donald Trump und Theresa May, sie werden die glorreichen 1980er-Jahre wieder aufleben lassen. Als ihre Vorgänger Reagan und Thatcher in trauter Zweisamkeit Kurs hielten, Seite an Seite zum Wohle beider Länder. Der Höhepunkt der oft beschworenen "special relationship", der besonderen, innigen Beziehung zwischen dem britischen Mutterland und der einstmaligen Kolonie.

Theresa May: "Werte und Interessen verteidigen"

Doch dass Trump und May so gut harmonieren, darf bezweifelt werden. Trumps Politikstil dürfte der kühl und abwartend agierenden May ein Graus sein. Und die große Sorge ist: Trump könnte sich als Alptraum erweisen, wenn man ihm genau zuhört. Freihandel: Unfug. Britische Muslime: Nicht willkommen. Sein "Best Buddy" in London: Nigel Farage, das politische "Rechtsaußen-Enfant terrible". May dürfte es bei manchen Aussagen Trumps schaudern. NATO: Obsolet. Klimawandel: ein Scherz. Putin: großartiger Anführer. Folter: Wenn es uns denn nützt, nur zu.

Überhaupt: "America first", Amerika zuerst. Da ist wenig Platz für eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und so fürchten viele im Londoner Regierungsviertel, dass Trumps Angebot eines schnellen Handelsvertrages ein vergifteter Apfel sein könnte. Zu schön, um wahr zu sein. Dass Trump die Briten in den Verhandlungen wie ein Bittsteller behandeln könnte, das Recht des Stärkeren beschwört - und alles andere als ein guter Deal für Großbritannien dabei herauskommt. Ein gefährliches Spiel also - nach dem EU-Austritt könnte die wirtschaftliche Zukunft Großbritanniens vom Wohlwollen des unberechenbaren US-Präsidenten abhängen.

Nun trifft May Trump zum Vier-Augen-Gespräch im Weißen Haus - doch schon am Vorabend trafen die beiden aufeinander. Eine Klausur der republikanischen Partei in Philadelphia. Beide halten Reden, hören einander zu. Der erste Kontakt. "Es ist in unserem beiderseitigen Interesse - Großbritannien und Amerika -, noch fester zusammenzustehen, um unsere gemeinsamen Werte, unsere Interessen und die vielen Ideen, an die wir glauben, zu verteidigen", erklärt Theresa May.

May verteidigt NATO und Iran-Deal

Sie präsentiert eine Freundschaftserklärung und garniert sie mit ein paar Spitzen in Richtung Trump. Man brauche die NATO und den Nuklear-Deal mit Iran. Man müsse zwischen der hasserfüllten Ideologie des extremistischen Islamismus und Hunderte Millionen friedlicher Muslime unterscheiden. Und nochmal die gute, alte Zeit beschwörend: "Wir sollten die Freiheiten, die Präsident Reagan und Frau Thatcher Osteuropa gebracht haben, nicht aufs Spiel setzen, in dem wir den Anspruch des russischen Präsidenten Putin akzeptieren, dass die Region nun seine Einflusssphäre sei."

Bei aller Gemeinsamkeit-Rhetorik dürfte für den amerikanischen Präsidenten vor allem eins augenfällig sein: Großbritannien braucht die USA, nicht umgekehrt. Bei einem gelernten Geschäftsmann, der von sich selber sagt, dass er jede Schwäche des Gegenüber eiskalt zum eigenen Vorteil ausnutzt, ist das keine gute Voraussetzung für eine Partnerschaft, eine Freundschaft zweier, die zum allem Überfluss auch noch so gegensätzlich sind.

