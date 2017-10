Die Jamaika-Unterhändler wollen in der Sondierung ab Dienstag dieEinzelthemen so detailliert bearbeiten, dass die Koalitionsgespräche bis zu einem Regierungsvertrag nicht mehr scheitern können.

Die Sondierungsgespräche zwischen der Union, der FDP und den Grünen gehen in die zweite Runde. Die Parteien befassen sich in dieser Runde mit dem Thema Finanzen. Alle möglichen Jamaika-Partner haben Wunschprojekte – doch reicht das Budget dafür?

In der SPD steht eine weitere Personalie: Thomas Oppermann soll Bundestagsvize werden. Die Besetzung der Top-Posten läuft in der Partei etwas holprig. Grund: Die Parteiarithmetik.

Die SPD-Fraktion hat ihren bisherigen Fraktionschef Thomas Oppermann für den Posten des Bundestagsvizepräsidenten nominiert. Er bekam 90 von 146 gültigen Stimmen. 39 Abgeordnete votierten gegen ihn, 17 enthielten sich. Oppermann

Schmidt

Lambrecht

war alleiniger Kandidat - Ex-Gesundheitsministerin Ullaund SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Christinehatten ihre Bewerbung für den Posten zuvor zurückgezogen. Der Bundestag wählt am Dienstag in seiner konstituierenden Sitzung das Parlamentspräsidium. Bundestagspräsident soll der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble werden. Jeder Fraktion steht zudem ein Stellvertreterposten zu.

Oppermann

Oppermann

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hatte sich klar fürausgesprochen. Auch Parteichef Martin Schulz unterstützte den 63-Jährigen.war in der vergangenen Legislaturperiode SPD-Fraktionschef, musste das Amt im Zuge der Neuaufstellung der SPD aber Nahles überlassen. Oppermann wird dem konservativen Parteiflügel zugerechnet.

Dem konservativen Seeheimer Kreis gehört auch der neue Generalsekretär der krisengeschüttelten Partei an: Das SPD-Präsidium hatte sich am Montag einstimmig für den Digitalexperten Lars Klingbeil ausgesprochen. Er folgt auf Hubertus Heil, der seit Sommer kommissarisch den Posten des SPD-Managers übernommen hatte und beim Parteitag im Dezember nicht noch einmal antritt.

Eine Frage der Parteiarithmetik

SPD-Chef Schulz hatte Klingbeil für das Amt vorgeschlagen - was in der Partei nicht unumstritten ist. Unter anderem war die Erwartung geäußert worden, den Posten mit einer Frau zu besetzen. Auch der linke Flügel der Sozialdemokraten hatte gefordert, bei der personellen Neuaufstellung nach der Bundestagswahlniederlage stärker berücksichtigt zu werden.

Neben Klingbeil und Oppermann werden auch Schulz sowie der Parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider im konservativen Flügel verortet. Einzige Frau und Parteilinke in den vier Spitzenpositionen der SPD ist die neue Fraktionschefin Andrea Nahles. Schon bei der Wahl Schneiders war es zu Reibereien gekommen: Schulz und Nahles hatten sich ursprünglich auf den amtierenden Generalsekretär Heil als Fraktionsgeschäftsführer verständigt. Auf Druck des Seeheimer Kreises kam dann aber Schneider zum Zuge. Und dann wäre da noch die geographische Unwucht: Sowohl Oppermann als auch Klingbeil kommen aus Niedersachsen.

Geschäftsführerin nimmt ihren Hut

Damit nicht genug: SPD-Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert kündigte am Montag ihren sofortigen Rückzug an, nachdem sich Schulz intern auf die Suche nach einer Nachfolgerin für sie gemacht hatte und dies an die Öffentlichkeit gedrungen war. Seifert sagte: "Nach den Vorkommnissen der vergangenen Woche sind für mich die Voraussetzungen nicht mehr gegeben, die ich brauche, um für die großen vor uns liegenden Aufgaben einen guten Beitrag leisten zu können."

Am Freitag war bekannt geworden, dass Schulz die Noch-Juso-Chefin Johanna Uekermann zur neuen Bundesgeschäftsführerin hatte machen wollen - was er dann auch bestätigte. Schulz hatte mit Uekermanns Berufung auch ein Versöhnungszeichen an die Frauen und die Linken in der SPD senden wollen, die sich nicht ausreichend berücksichtigt fühlten. Schulz' Taktik ging jedoch nicht auf: Uekermann lehnte das Angebot ab, Seifert wurde öffentlich bloßgestellt, und der Posten bleibt nun vorerst unbesetzt.

"Kein gutes Bild abgegeben"

"Die SPD muss jünger und weiblicher werden", sagte Schulz auf die Frage, warum er Uekermann zur Bundesgeschäftsführerin habe machen wollen. Uekermann habe aber SPD-Vize in Bayern bleiben wollen, wo 2018 Landtagswahlen anstehen. Damit habe sich eine Verwendung in der Parteizentrale ausgeschlossen. Als Chefin der SPD-Nachwuchsorganisation tritt Uekermann in Kürze ab.

"Die SPD hat in den letzten Tagen kein gutes Bild abgegeben", räumte Schulz ein. "Dafür bin ich als Vorsitzender naturgemäß mit verantwortlich." In der SPD brauche es "mehr Kommunikationsdisziplin, vor allen Dingen nach außen". Mit Blick auf den internen Unmut über Postenbesetzungen - wegen Geschlecht, Parteiflügeln und Landesverbänden - mahnte er: "Wir müssen uns von diesem Proporzdenken lösen."