Andre Agassi wird neuer Trainer des Weltranglistenzweiten Novak Djokovic. Die Zusammenarbeit der beiden ist zunächst für die French Open in Paris geplant. "Dort werden wir herausfinden, in welche Richtung es geht", sagte Djokovic nach der Finalniederlage gegen Alexander Zverev am Sonntag in Rom. Djokovic hatte sich Ende 2016 nach drei Jahren Zusammenarbeit von Boris Becker getrennt und Anfang Mai sein gesamtes Trainerteam mit Chefcoach Marian Vajda an der Spitze gefeuert. "Ich habe mit Andre in den vergangenen Wochen oft telefoniert, und wir haben uns zunächst auf Paris geeinigt", sagte der Serbe.