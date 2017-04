Rot-Rot-Grün in Thüringen am seidenen Faden

von Andreas Postel

Die Luft für die rot-rot-grüne Koaliton in Thüringen wird wieder dünner. Mit einer Stimme Mehrheit im Landtag war sie 2014 gestartet. Nach dem Wechsel eines AfD-Abgeordneten zur SPD hatte sie ein Plus von zwei Stimmen. Jetzt läuft die SPD-Abgeordnete Marion Rosin zur CDU über.

Deutschlands erste von der Linken geführte Regierungskoalition startete 2014 mit der hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme im Thüringer Landtag. Daran änderte sich erst etwas, als vor einem Jahr überraschend der ehemalige AfD-Abgeordnete Oskar Helmerich zur SPD-Fraktion überlief. Mit dem Wechsel der SPD-Abgeordneten Marion Rosin zur CDU ist Rot-Rot-Grün in Thüringen nun wieder zur Einstimmenmehrheit zurückgekehrt.

SPD-Abgeordnete Rosin wechselt zur CDU

Die Medienberichte, wonach die Abgeordnete Marion Rosin beabsichtigt, in die Landtagsfraktion der CDU zu wechseln, bestätigten sich nach einem Telefonat mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Hey am späten Abend. Zusätzlich per Fax hatte Rosin ihren Austritt aus der Fraktion und der SPD ohne Angabe von Gründen mitgeteilt. Als Beweggrund ihres angestrebten Wechsels zur Opposition führte sie aber in dem Telefonat die Bildungspolitik der Koalition an. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hey ist sauer, dass Rosin weder mit den Abgeordneten der Fraktion noch mit ihm Kontakt gesucht und im Vorfeld über diesen Entschluss gesprochen habe.

ZDF-Studioleiter Andreas Postel

Quelle: ZDF

Gemeinsam mit Rosin habe die SPD-Fraktion insbesondere bei den Themen Inklusion oder Lehrerverbeamtung wichtige Akzente in der Bildungspolitik setzen können. Es sei deshalb bedauerlich und sachlich nicht nachvollziehbar, dass Rosin nun freiwillig auf den Anspruch verzichte, weiter Bildungspolitik in der Koalition zu gestalten.

Nach 18 Jahren Mitgliedschaft in der SPD erklärt Rosin dann am Vormittag selbst ihren Parteiaustritt. Aufhorchen lässt vor allem ihre schriftliche Erklärung, in der sie deutliche Kritik am Zustand der Koalition übt. In den zweieinhalb Jahren ihrer Mitgliedschaft im Thüringer Landtag habe sie erfahren müssen, dass es zwischen den die Regierung tragenden Fraktionen der Linken, der SPD und Bündnis 90/Die Grünen keine Koalition auf Augenhöhe gebe. Wörtlich sagt sie: "Diese Koalition wird durch die dogmatisch-ideologischen Führungskader der Linken geprägt."

CDU-Fraktionschef zeigt sich erfreut

Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag nimmt Rosin nun auf eigenen Wunsch in die Fraktion auf und CDU-Fraktionschef Mike Mohring äußert seine Freude darüber, "dass Marion Rosin ihre politische Arbeit in unseren Reihen fortsetzen möchte. Frau Rosin teilt unsere Kritik am zentralistischen Grundzug der rot-rot-grünen Landespolitik und fürchtet um die Zukunft des ländlichen Raums". Mohring verweist damit auf die umstrittene Gebietsreform der rot-rot-grünen Landesregierung, die demnächst zur Abstimmung im Parlament ansteht.

Verheiratet ist Rosin mit Richard Dewes, dem ehemaligen SPD-Chef und Innenminister von Thüringen. Der Sozialdemokrat ist überzeugter Kritiker der geplanten Gebietsreform. Als Anwalt wollte er die Stadt Weimar vor dem Landesverfassungsgericht im Streit mit dem Land vertreten. Nicht nur Dewes, auch der Landtagsvizepräsident und SPD-Abgeordnete Uwe Höhn kritisiert die Regierungspläne. Vor diesem Hintergrund wird die geplante Gebietsreform zunehmend zur Belastungsprobe für den streitbaren SPD-Landesverband.

Linkskoaliton am seidenen Faden

Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow äußert sich dagegen betont gelassen und verweist per Twitter darauf, dass Rot-Rot-Grün mit einer Stimme Mehrheit gestartet sei und die Mehrheit stehe. "Wir starteten als #r2g mit 46 Stimmen", twittert auch der Chef der Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke): "Nun müssen wir besser werden und unsere Versprechen umsetzen." Astrid Rothe-Beinlich vom grünen Koalitionspartner fasst die Enttäuschung über den heimlich eingefädelten Fraktionswechsel auf Twitter so zusammen: "Völlig daneben … fairer Umgang geht anders".

Politisch hänge Ramelows Linkskoalition in Thüringen damit nur noch am seidenen Faden, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Mohring. Die Legitimation durch eigene Mandate habe Rot-Rot-Grün schon jetzt verloren. "Die Mehrheit von Rot-Rot-Grün wird nur noch durch einen Abgeordneten gesichert, der auf Platz zwei der AfD-Landesliste gleich hinter Björn Höcke in den Landtag eingezogen ist", so Mohring. "Also gewiss nicht, um eine von der Linken geführte Regierung zu stützen." Mehr als Mutmaßungen sind das an diesem Tag nicht. Bis März 2015 gehörte Oskar Helmerich zwar dem Landesvorstand der AfD Thüringen an, trat aber wegen politischer und persönlicher Differenzen zurück und wechselte im April 2016 in die SPD-Fraktion. Mittlerweile ist er auch SPD-Mitglied.

Koalitionen mit knappen Mehrheitsverhältnissen haben sich in der Vergangenheit als durchaus stabil erwiesen, da sie nach innen disziplinierend wirken können. So hat auch Rot-Rot-Grün in Thüringen bislang stabiler regiert, als von so manchem Beobachter erwartet. Zur Halbzeit von #R2G in Thüringen heißt es nun für die Koalitionäre: Fasten your seatbelt!