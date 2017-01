Das Tief „Barbara“ brachte den Menschen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen stürmische Weihnachten. In Hamburg trat die Elbe über die Ufer.

Starke Sturmböen, Regen- und Schneeschauer: Tief "Axel" fegt über Deutschland hinweg. In den Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald schneite es zum Teil heftig. An der Ostseeküste wird eine Sturmflut erwartet.

Auf die Ostseeküste könnte am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag die schwerste Sturmflut seit mehr als zehn Jahren zukommen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt (BSH) geht im Laufe des Tages von Wasserständen von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal aus. Der Höchststand wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erwartet.

Strände könnten überflutet, Dünen abgetragen werden

Das Tief, das von Skandinavien über die Ostsee nach Russland zieht, schiebt von der zentralen Ostsee einen "Wasserberg" an die südliche Ostseeküste. Besonders betroffen könnten die größeren Buchten sein, aus denen das Wasser nicht abfließen könne.

Zunächst werde das Wasser auf die östlichen Strände bei Usedom und im Greifswalder Bodden drücken, später dann bei Rostock, Wismar und Flensburg, heißt es vom Bundesamt. Dass es auch zu höheren Wasserständen als 1,50 Meter über Normal kommen könne, sei nicht auszuschließen. Dies hänge von der genauen Zugrichtung und der Windstärke des Tiefs ab, sagte eine Sprecherin des BSH am Mittwoch.

Nach Angaben des Umweltministeriums in Schwerin habe man sich mit einem Hochwassermeldedienst und Bereitschaftsdienst vorbereitet. Auch das Sperrwerk in Greifswald wird besetzt. Es könnte zu einer Überflutung von Stränden und Dünenabtragungen kommen. Die Küstenschutzanlagen vor bebauten Gebieten seien jedoch überall in einem Zustand, der derartigen Belastungen standhalte, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Bahnstrecken im Norden gesperrt

Auch im Bahnverkehr gab es Behinderungen. Betroffen waren vor allem der Norden und das nördliche Bayern, wo umgestürzte Bäume zeitweise Gleise blockierten. In Schleswig Holstein gab es Probleme auf den Fernverkehrsstrecken von Hamburg nach Kiel und von Hamburg nach Westerland. In Niedersachsen musste die Bahnstrecke von Bremen nach Hannover zwischen Eystrup und Nienburg gesperrt werden. Der Fernverkehr wurde weiträumig umgeleitet. Lokal fuhr ein Ersatzverkehr mit Bussen.

In Mecklenburg-Vorpommern musste die Strecke zwischen Hamburg und Schwerin bei Holthusen gesperrt werden. Die Züge wurden über Ludwigslust umgeleitet, was zu Verspätungen führte. In Nordbayern kollidierte ein Regionalzug bei Schwarzenbach an der Saale mit einem umgestürzten Baum. Verletzt wurde niemand.

Viel Schnee in den Mittelgebirgen

In den Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald schneite es zum Teil heftig. Durch den starken Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern gebe es mancherorts gefährliche Schneeverwehungen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Auf dem Brocken im Harz und in weiteren Höhenlagen habe es auch orkanartige Böen gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetterwarnungen herausgegeben für Gebiete im Süden, Südwesten, Nordwesten und der Mitte Deutschlands. Im Norden und Osten drohen Sturm, im Bergland zum Teil starke Schneefälle mit Schneeverwehungen. An der Nordsee und auf exponierten Berggipfeln müsse mit orkanartigen Böen gerechnet werden.

Der Wind soll in der Nacht zum Donnerstag allmählich nachlassen. Oberhalb von 400 Metern seien bisher im Harz bis zu 20 Zentimeter, im Thüringer Wald, Frankenwald, Fichtelgebirge, Oberpfälzer Wald, Bayerischen Wald und Erzgebirge etwa bis zu zehn Zentimeter Neuschnee gefallen. Mit mehr sei zu rechnen, warnten die Meteorologen in Offenbach.