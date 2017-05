Ein weiteres Mal taucht "Terra X" in das dunkle Reich der Tiefsee ab, in die Kellergeschosse atemberaubender Korallenriffe, auf der Suche nach lebenden Fossilien.

Manganknollen am Meeresgrund sollen in Zukunft Rohstoffe liefern. Doch wie realistisch ist der Traum vom Tiefseebergbau? Und welche Konsequenzen wird deren Förderung auf das Ökosystem in der Tiefsee haben? Professor Harald Lesch geht diesen Fragen auf den Grund.

von Alba Meier

5.000 Meter unter dem Meeresspiegel: Gewaltige Bagger durchpflügen den Boden. Das klingt nach Science-Fiction, soll aber schon bald Realität werden: Weltweit stehen Konzerne für den Tiefseebergbau in den Startlöchern, doch Umweltschützer warnen davor.

Die Nachfrage steigt ständig. Smartphones, LEDs, Akkus, Windräder - sie alle enthalten wertvolle Stoffe wie Kobalt, Kupfer, Platin und Blei. An Land sind die Vorkommen begrenzt, der Abbau oft umweltschädlich. Die Alternative dazu: der Rohstoffabbau im Meer. In der Tiefsee gibt es so genannte Manganknollen, Kobaltkrusten und Massivsulfide. Über Millionen von Jahren haben sich die wertvollen Metalle abgelagert. Heute sind sie heiß begehrt.

Auch Deutschland als Industrieland sei derzeit noch "in hohem Maße von Importen wichtiger Metallrohstoffe abhängig", teilt die DeepSea Mining Alliance mit. Sie vertritt Unternehmen, die den Meeresbergbau vorantrieben wollen. Die Rohstoffe aus der Tiefe wären für sie eine willkommene Alternative, eine, die aber möglichst umweltverträglich abgebaut werden soll. Aber geht das überhaupt?

Seit Jahrzehnten wird genau das untersucht - mit noch offenem Ergebnis. Trotz völliger Dunkelheit, hohen Wasserdrucks und eisiger Temperaturen leben auf dem Meeresboden unzählige Tiere und Pflanzen. Die meisten davon sind noch völlig unbekannt. "Wir schätzen, dass 99 Prozent der Arten, die dort leben, noch nicht beschrieben worden sind", sagt Pedro Martínez Arbizu vom Deutschen Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung (DZMB). Das ist eine Herausforderung für die Forscher, die ihre Zeit braucht.

Furcht um vielfältige Lebensräume

World Wide Fund For Nature

Umweltschützer fürchten, dass die bis zu 300 Tonnen schweren Tiefseebagger diese Bodenflora und - fauna zerstören könnten. "Die Lebensgemeinschaften in den vielfältigen Lebensräumen der Tiefsee sind überaus empfindlich gegenüber von Menschen verursachten Störungen", gibt Tim Packeiser vom(WWF) zu Bedenken. Gifte könnten freigesetzt werden. Beim Abbau würden Bagger die oberen Schichten des Bodens großflächig abtragen "mitsamt aller darin vorkommenden Lebewesen."

Aufgewirbeltes Sediment würde sich außerdem mit der Strömung verbreiten und auch anderswo das Ökosystem schädigen. Zwar würden die Menschen davon erst einmal nichts spüren. Packeiser warnt aber vor Spätfolgen. In den Pazifikstaaten etwa sind viele Menschen auf die Fischerei angewiesen. Ginge der Fischbestand zurück, könnte das zum Existenzproblem werden.

Immerhin: Nicht jeder kann baggern, wo er gerade Lust hat. Die internationalen Gewässer außerhalb der Hoheitsgebiete werden von der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) verwaltet. Seit 2001 vergibt sie Erkundungslizenzen an einzelne Länder, in den Jahren 2006 und 2014 auch an Deutschland. Ein 75.000 Quadratkilometer großes Gebiet liegt im Nordostpazifik, das andere im Indischen Ozean. Deutschland und andere Industrieländer sollen erst einmal erforschen, was dort zu holen ist. Und auch, welche Umweltschäden zu erwarten sind.

Für Deutschland hochinteressant

Über die Folgelizenzen zum Abbau wird aber bereits verhandelt. "Die Regularien für den Abbau müssen jetzt eigentlich im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre abgeschlossen sein", erwartet Johannes Post von der DeepSea Mining Alliance. Bevor es losgeht, müsse klar sein, welche Randbedingungen es gibt. Dazu zählt eben auch der Umweltschutz.

Für Deutschland jedenfalls ist das Thema Tiefseebergbau hochinteressant. Eigene maritime Abbaugebiete könnten die Bundesrepublik von Importen unabhängiger machen. "Man kann die Uhr nicht zurückdrehen", sagt Dr. Jens Greinert vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. "Man kann keinem sagen: Benutze dein Smartphone und deinen Computer nicht mehr und Fernsehen gibt es auch nicht. Erze wird man immer brauchen."

Allerdings sollten sich die Hersteller bemühen, so wenig wie möglich davon neu zu verarbeiten - Recycling also statt Abbau. So sieht das auch Tim Packeiser vom WWF: "Es sollte in erster Linie in die Wiederverwertung der Rohstoffe investiert werden. Hier muss die Politik die Weichen stellen für entsprechende Initiativen der wissenschaftlichen Forschung und der Industrie", fordert er.

Bagger werden getestet

Bis es mit dem Tiefseebergbau soweit ist, wird es wohl noch eine Weile dauern: Die deutschen Erkundungslizenzen laufen noch bis 2021 und 2030. Das kanadische Unternehmen Nautilus Minerals ist da schon weiter. Von Papua-Neuguinea hat es schon seit Jahren die Erlaubnis, im Hoheitsgebiet des Landes Massivsulfid abzubauen.

Die Tiefseebagger dazu wurden Anfang April nach Papua-Neuguinea geliefert und werden gerade getestet, noch allerdings ist der Startschuss für den Abbau nicht gefallen. Offiziell heißt es, technische Probleme hätten ihn immer wieder verzögert. Doch auch der Widerstand auf Seiten der Bevölkerung und die hohen Kosten könnten eine Rolle spielen. Denn darüber, ob der Tiefseebergbau tatsächlich auf Dauer rentabel ist, wird immer wieder gestritten. Ob er sich am Ende wirklich im großen Stil durchsetzen wird, ist also ungewiss. Eine dauerhafte Lösung für die Gewinnung von Erzen und anderen Metallen ist er jedenfalls nicht. Denn ebenso wie an Land sind auch die Vorräte im Meer endlich.