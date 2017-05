Der spanische Fußballklub UD Levante schenkt nach der Rückkehr in die Primera Division 12.500 Fans die Dauerkarte für die kommende Saison. Das berichtet die spanische Sporttageszeitung AS. Der Verein aus Valencia hatte die ungewöhnliche Maßnahme all den Dauerkartenbesitzern versprochen, die in der zweiten Liga mindestens 85 Prozent der Spiele im Stadion verfolgen. Vor der laufenden Saison hatte Levante, das den Aufstieg am Samstag durch einen Sieg gegen Real Oviedo (1:0) vorzeitig perfekt machte, 15.400 Dauerkarten abgesetzt.