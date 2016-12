Es ist die Spielesensation des Jahres: "Pokémon Go" schlägt alle Rekorde: Millionen Menschen laden sich die App Tag für Tag auf ihre Smartphones. Das Spiele-Phänomen hält die ganze Welt in Atem.

von Anatol Locker

Langsam ist’s auch mal gut mit "Last Christmas", Nadelbäumen und Zimtsternen. Es wird Zeit, das neue Handy, den neuen PC oder die neue Spielekonsole auszuprobieren. Hier ein paar Vorschläge für kostenlose oder günstige Spiele.

Erfreulicherweise muss man nicht viel Geld ausgeben, um zwischen den Jahren an Spielspaß zu kommen. Die Handy-App-Stores sind mit unzähligen kostenlosen Apps gefüllt, die für Wochen Spaß bringen. Ein Blick lohnt sich auch in die Online-Stores Steam, GoG oder Humble Bundle. Sie bieten in der Weihnachtszeit Rabatte bis zu 80 Prozent. Etwas weniger spendabel geht es bei den Spielekonsolen zu - hier finden Sie vor allem reduzierte ältere Spiele; ein paar kostenlose sind aber auch dabei.

Einige spielerisch interessante Titel haben wir für Sie in der Bildgalerie zusammengefasst. Die meisten sind kostenlos, wenige kosten bis maximal 5 Euro. Aber Achtung: Auch die Spielehersteller wollen sich finanzieren - und das tun sie durch In-Game-Werbung, Spielbeschleuniger oder Inhalte, die man für Geld freischaltet. Aber lohnt sich das für die Hersteller?

Kunden nicht bereit, Geld für Spiele zu zahlen

Lange Jahre war das Free-2-Play-Konzept ein fairer Deal. Der Spieler bekam das Spiel umsonst; der Hersteller verdiente an Zusatzpacks, Extraleben oder das Freischalten von Inhalten. Gerade die deutschen Entwickler schienen das Prinzip am besten verstanden zu haben. Sie setzten sich mit ihren Free-2-Play-Spielen an die Weltspitze. Die Branche boomte.

Doch der Erfolg beginnt zu kippen. Immer mehr Free-2-Play-Apps keilen sich um die raren Top-Plätze der App-Stores - und Spieler sind kaum noch bereit, überhaupt Geld für Spiele zu zahlen. Das führt dazu, dass Nintendos heiß erwartetes "Super Mario Run" weltweit Ein-Sterne-Wertungen kassiert - einfach nur, weil der Hersteller nach den ersten Levels 10 Euro für das Freischalten weiterer Levels verlangt.

Schwere Zeiten für die deutsche Free-to-Play-Branche

2016 mussten viele deutsche Spielehersteller Federn lassen. Die Top 25 der deutschen Spielehersteller entließen insgesamt 10 Prozent ihrer Belegschaft. Laut gameswirtschaft.de mussten bei Goodgame Studios in Hamburg 500 von 1200 Mitarbeitern gehen, bei Wooga in Berlin 50 von 300. UBI-Soft zog sich aus den App-Stores zurück. Und auch der frühere Vorzeige-Entwicker Gameforge aus Karlsruhe zieht die Reißleine, baut Stellen ab und verabschiedet sich gar komplett aus der Entwicklung von Smartphone- und Tabletspielen.

Heißt das nun, dass es keine neuen kostenlosen Spiele entwickelt werden? Nicht unbedingt. Erstens gibt es die Free-to-Play-Klassiker wie "League of Legends", "Star Wars: The Old Republic" oder "World of Tanks", die ständig weiterentwickelt werden. Zweitens erscheinen genügend kostenlose Apps - allerdings wird das Geschäftsmodell in den nächsten Jahren rarer werden.