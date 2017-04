Neben Tobias Rieder und Dennis Seidenberg hat Torhüter Thomas Greiss als dritter NHL-Profi für die Eishockey- Weltmeisterschaft in Köln und Paris zugesagt. Der Torhüter werde wie Verteidiger Seidenberg in der kommenden Woche in der abschließenden Vorbereitungsphase zur Mannschaft stoßen, sagte Bundestrainer Marco Sturm in Nürnberg. "Zu beiden musste ich nicht viel sagen. Sie haben beide gleich gesagt, sie wollen dabei sein", sagte der 38-Jährige. Die beiden Profis der New York Islanders hatten wie Arizona-Stürmer Rieder die Qualifikation für die Playoffs in der NHL verpasst.