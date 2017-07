Spekatkuläre Ballwechsel sehen Sie am Samstag ab 12 Uhr im Livestream bei zdfsport.de: Bei der Beachvolleyball-WM in Wien starten wir mit der Partie des deutschen Duos Victoria Bieneck/Isabel Schneider gegen Emily Day/Nicole Branagh (USA) in der Vorrunden-Gruppe A. Ab 14 Uhr trägt dann Deutschlands derzeitiges Topteam Chantal Laboureur/Julia Sude gegen die Schwestern Andrea und Gorda Galindo aus Kolumbien in der Gruppe B sein Auftaktmatch aus. ZDF-Reporter von den Titelkämpfen in Österreichs Hauptstadt ist Martin Hüsener.