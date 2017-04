In Paris kam es am Abend zu einer Schießerei auf der Prachtstraße Champs-Elysees. Ein Polizist wurde getötet, zwei weitere schwer verletzt. Auch ein Täter sei tot. Die Staatsanwaltschaft leitete Terrorermittlungen ein.

Der tödliche Angriff auf einen Polizisten auf dem Champs-Élysées hat einen langen Schatten auf die Wahl in Frankreich geworfen. Staatschef Hollande spricht von einem Terroranschlag. Am Morgen wird sich das Sicherheitskabinett in Paris treffen. Die Terrormiliz IS reklamiert die Attacke für sich.

Die Tat belastet die Wahl an diesem Sonntag erheblich. Staatschef François Hollande kündigte für den Morgen ein Treffen des Sicherheitskabinetts an. "Wir werden absolute Wachsamkeit zeigen, insbesondere im Hinblick auf den Wahlprozess", sagte er. Nach zahlreichen islamistisch motivierten Anschlägen gilt in Frankreich noch immer der Ausnahmezustand. Der Angriff ereignete sich zeitgleich zur letzten TV-Sendung mit allen elf Kandidaten, die am Sonntag in der ersten Runde der Präsidentenwahl antreten. Die Stichwahl ist für den 7. Mai angesetzt.

Polizist erschossen, weitere verletzt

Der nach Medienberichten 39-jährige mutmaßliche Täter schoss am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées mit einer automatischen Waffe auf einen geparkten Mannschaftswagen der Polizei und tötete dabei einen Beamten. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Anschließend wurde der Angreifer erschossen. Ohrenzeugen berichteten von einer kurzen, aber heftigen Schießerei. Der Tatort wurde danach weiträumig abgesperrt. Erst nach Mitternacht wurde die Straße wieder für den Verkehr geöffnet, wie ZDF-Reporterin Miriam Steimer aus Paris berichtete.

Unmittelbar nach dem Schusswechsel habe auf den Straßen Angst geherrscht, die "Leute wussten nicht, in welche Richtung sie laufen sollen". Ein Augenzeuge sagte Steimer: "Wir haben die Schüsse gehört und sind losgerannt. Innerhalb von zwei Minuten war die Champs-Élysées leer." Die Champs-Élysées sei normalerweise um diese Zeit noch voller Menschen, sagte ZDF-Korrespondent Theo Koll. Geschäfte und Kinos seien noch offen gewesen. "Das ist wirklich auch das Herz von Paris hier", so Koll.

Der Sprecher des Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, wollte zunächst keine Angaben zum Hintergrund machen, erklärte aber, die Polizisten seien gezielt angegriffen worden. Vorherige Polizeiangaben, dass zwei Beamte erschossen worden seien, bestätigte er nicht. Er sagte aber, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es einen weiteren Angreifer gegeben habe. Die Ermittlungen liefen.

IS bekennt sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich nach Aussagen der Agentur Amaq zu dem Angriff. Amaq gilt als Sprachrohr des IS. Allerdings bekannte sich der IS immer wieder zu Anschlägen, bei denen eine Verbindung zur Terrormiliz nicht zweifelsfrei belegt werden konnte.

Hollande sagte, es spreche einiges für einen Terrorakt. "Wir sind überzeugt, dass die Spuren (...) terroristischer Art sind." Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, der Täter sei identifiziert worden, nannte aber aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details. Die Polizei durchsuchte ein Haus im Osten von Paris, wo er gewohnt haben soll. Der IS erklärte über Amaq, es handele sich um einen Belgier.

Polizisten durchsuchten noch am Abend die Wohnung des getöteten Angreifers im Umland von Paris, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf eine Quelle im Umfeld der Ermittlungen, dass es gegen den Mann bereits eine Untersuchung von Anti-Terror-Ermittlern gegeben habe: Er habe die Absicht erkennen lassen, Polizisten zu töten.

Merkel kondoliert

Kanzlerin Angela Merkel kondolierte Hollande, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter mit. Ihr Mitgefühl gelte den Opfern und ihren Familien. Auch US-Präsident Donald Trump sprach Frankreich sein Beileid aus.

Am Sonntag findet in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Die Abstimmung soll von mehr als 50.000 Polizisten und Soldaten geschützt werden. Im Land gilt nach einer beispiellosen Terrorserie mit über 230 Toten immer noch der Ausnahmezustand.

Der konservative Bewerber Francois Fillon sprach sich dafür aus, als Reaktion auf den Anschlag noch geplante Wahlkampfveranstaltungen abzusagen. Mehrere Kandidaten folgten laut Medienberichten seinem Beispiel. Die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen vom Front National erklärte, die Tat zeige erneut, dass nicht alles getan werde, um die Menschen zu schützen.

Le Pen könnte profitieren

Die Lage vor der für ganz Europa wichtigen Wahl ist unübersichtlich. In Umfragen liegen der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen an der Spitze. Macron tritt für Europa ein, Le Pen will hingegen den Euro in Frankreich abschaffen. Sie plädiert auch dafür, verurteilte ausländische Verbrecher auszuweisen. Eine Umfrage des Instituts Elabe, die vor dem Angriff gemacht wurde, sieht noch Macron mit 24 Prozent der Stimmen vorne. Auf Marine Le Pen entfielen demnach lediglich 21,5 Prozent - ein Minus von 1,5 Prozentpunkten. Offen ist laut politischen Beobachtern, ob die Hardlinerin von der Attacke auf die Polizisten politischen Nutzen ziehen kann.

Bei dem Angreifer handele es sich um einen Kämpfer des IS, berichtete das IS-Sprachrohr Amak und benannte den Mann als Abu Jussuf al-Beldschiki ("Der Belgier"). Bei ähnlichen Verlautbarungen wurden die Angreifer häufig "Soldaten" der Terrormiliz genannt. Die Nachricht konnte zunächst nicht unabhängig auf ihre Echtheit überprüft werden. Sie wurde aber über die Kanäle verbreitet, über die der IS in der Vergangenheit auch ähnliche Anschläge für sich beansprucht hat - etwa nach den Attacken in Ägypten oder London.

Innenministerium: "Drama für unser Land"

Der Sprecher des Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, sagte, nach ersten Erkenntnissen habe es nur einen Angreifer gegeben. Man könne aber nicht ausschließen, dass es einen oder mehrere Komplizen gebe. "Das ist natürlich ein Drama für die Polizei, ein Drama für unser Land."

Französische Sicherheitskräfte wurden bereits mehrfach attackiert. Im vergangenen Juni wurde ein Polizistenpaar im Umland von Paris ermordet. Vor einem Monat erschossen Soldaten am Pariser Flughafen Orly einen Mann, der sie zuvor angegriffen hatte.

Die französische Polizei hatte erst am Dienstag in Marseille zwei mutmaßliche Islamisten festgenommen, in deren Wohnung ein Waffenarsenal versteckt war. Laut Ermittlern drohte ein Anschlag unmittelbar vor der Wahl. Die Sicherheitsmaßnahmen für den Wahlkampf wurden verstärkt. Am Donnerstagabend traten die elf Kandidaten beim Fernsehsender France 2 nacheinander zu Kurzinterviews auf. Die entscheidende Stichwahl ist für den 7. Mai geplant.