Haben Sie schon einmal eine totale Sonnenfinsternis live erlebt? Harald Lesch war am 2006 in der Türkei vor Ort. Bei seinen Schilderungen glaubt man fast, auch dabei gewesen zu sein.

In den USA wird es ziemlich dunkel: In einem Streifen von der Westküste bis zur Ostküste gibt es eine totale Sonnenfinsternis - die erste seit 99 Jahren in den USA.

Ob live, am Fernseher oder via Internet: Millionen Menschen weltweit haben die totale Sonnenfinsternis in den USA bestaunt. Die "Große Amerikanische Finsternis" verdunkelte kurzzeitig Teile des Landes.

Die totale Finsternis startete auf dem US-Festland um 19:16 deutscher Zeit (Ortszeit: 10:16) in Lincoln Beach (US-Bundesstaat Oregon), als der Kernschatten die US-Westküste erreichte. Dabei wurde es für etwa zwei Minuten dunkel. Vom US-Bundesstaat Oregon aus zog die totale Finsternis dann etwa 90 Minuten lang in einem rund 100 Kilometer breiten Streifen über den Kontinent, um sich in South Carolina in den Atlantik zu verabschieden.

Temperatur fällt um einige Grade

12 Millionen Menschen leben in der Zone, in der die totale Finsternis zu sehen war, 200 Millionen weitere eine Tagesreise entfernt. Bis zu etwa sieben Millionen Sofi-Touristen waren erwartet worden.

Bereits um 9:05 Uhr Ortszeit hatte an der Westküste die partielle Finsternis begonnen, der Mond schob sich langsam vor die Sonne. Es dauert bis zu 1,5 Stunden, bis die Sonnenscheibe komplett verdunkelt war. Dann fällt die Temperatur um einige Grade, Tiere und Pflanzen reagieren, als sei es Nacht.

Der Leuchtturm in Yaquina Head in der Nähe von Newport war der erste Punkt in der Kernzone, von dem die totale Finsternis vom Festland aus beobachtet werden konnte. "Dieser Leuchtturm ist einer der westlichsten Punkte an der Küste Oregons", sagte Park Ranger Jay Moeller. 185 Parkplätze gibt es dort, bis zu 5.000 Autos können dort unterkommen. Soviel hatte Moeller eigentlich auch erwartet. Aber der schon für das Wochenende erwartete Ansturm blieb aus.

Begleitet von wissenschaftlichen Versuchen

Zwar waren seit Tagen viele Straßen sehr voll und es gab zahlreiche Staus, aber es kam nicht zu dem Verkehrschaos historischen Ausmaßes, das Experten befürchtet hatten. Auch das Wetter zeigte sich zumindest im westlichen Teil der USA meist freundlich und erlaubte den Hunderttausenden, die vielerorts in Naturparks oder auf Festivals warteten, einen unverstellten Blick auf das Spektakel.

Zu den ungewöhnlicheren Orten, um die Sofi zu bestaunen, gehörte das sogenannte "Carhenge" in Alliance (Nebraska) - ein aus alten, grau gestrichenen Autos nachgebautes "Stonehenge" - sowie das Kreuzfahrtschiff Royal Caribbean: Dort gab Bonnie Tyler während der Finsternis ihren Hit "Total Eclipse of the Heart" zum Besten.

Die Sonnenfinsternis wurde von zahlreichen wissenschaftlichen Versuchen begleitet sowie von der Erde und vom All aus gefilmt. Es war die erste "Totale Eclipse" von Küste zu Küste in den USA seit 99 Jahren. In anderen Teilen der USA, Nord- und Mittelamerikas sowie in Teilen Westeuropas war die Sonnenfinsternis partiell zu sehen.