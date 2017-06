Das Feuer hat sich rasend schnell in dem 24-stöckigen Gebäude ausgebreitet: Bei dem Großbrand in einem Londoner Hochhaus sind mehrere Menschen gestorben, mindestens 50 wurden verletzt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Warum das Hochhaus in Brand geriet, ist noch unklar.

Nach Angaben der Londoner Feuerwehr stand der Komplex mit 130 Wohnungen vom zweiten Stock an aufwärts komplett in Flammen. Die Ursache des in der Nacht auf Mittwoch ausgebrochenen Brandes war zunächst noch unklar. "In meinen 29 Jahren als Feuerwehrmann habe ich nichts von diesem Ausmaß gesehen", sagte Londons Feuerwehrchefin Dany Cotton. Es habe eine Reihe von Toten gegeben, eine genaue Zahl wurde zunächst nicht bekannt. Mehr als 50 Bewohner wurden nach Angaben der Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht.

Bewohner: Gab keinen Feueralarm

Stunden nach dem Ausbruch des Feuers gegen 2.00 Uhr MESZ suchte die Feuerwehr weiter nach Eingeschlossenen in dem brennenden Gebäude. Einsatzkräfte seien bislang bis zum 19., 20. Stockwerk gelangt, so die Feuerwehr. Gegenwärtig scheine keine Einsturzgefahr zu bestehen, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Die Stabilität werde von einem Ingenieur überwacht.

Die mehreren Hundert Bewohner des Grenfell Towers im Stadtteil Kensington wurden von den Flammen im Schlaf überrascht. Es habe keinen Feueralarm gegeben, berichteten mehrere Menschen vor Ort. Vielmehr seien die Bewohner durch den Brandgeruch wach geworden. "Ich schaute durch den Türspion und sah überall Rauch und alle Nachbarn. Ein Feuerwehrmann schrie, 'Rennt die Treppen runter'", sagte Michael Paramasivan dem Radiosender BBC. "Es war ein Inferno."

Feuerwehr mit 200 Mann im Einsatz

Rund 200 Feuerwehrleute rückten aus, um den Großbrand zu bekämpfen. Etwa 40 Mannschaftswagen waren vor Ort im Einsatz. Rettungskräfte versorgten in mehr als 20 Krankenwagen die Verletzten vor Ort. In den oberen Stockwerken schrien von den Flammen eingeschlossene Bewohner um Hilfe. Von weitem war über dem Gebäude eine schwarze Rauchsäule bis in den Himmel zu sehen. Anwohner berichteten zudem über herunterfallende Gebäude- und heiße Metallteile. Vor kurzem habe es am Gebäude Außenarbeiten gegeben, sagten Bewohner. Zuvor sei die Appartmentanlage auch von innen renoviert worden.

Die Polizei sperrte die Zugangsstraße A40 im Westen der Stadt vorübergehend ab. Auch Teile des U-Bahn-Netzes wurden als Vorsichtsmaßnahme zunächst geschlossen.

Das Gebäude ist nach ersten Angaben unter anderem beim norwegischen Konzern Protector Forsikring versichert. Das Unternehmen sprach den Opfern und ihren Familien sein Mitgefühl aus. Die Kosten würden hauptsächlich von Rückversicherern getragen, die finanziellen Folgen für das Unternehmen dürften vernachlässigbar sein.