Real Madrid hält auf dem Weg zu seiner 33.Meisterschaft weiter alle Trümpfe in der Hand. Real siegte gegen den FC Sevilla 4:1 (2:0), Verfolger FC Barcelona gewann bei UD Las Palmas 4:1 (2:0). Vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende stehen die Rivalen punktgleich an der Spitze, doch Real hat am Mittwoch bei Celta Vigo noch ein Nachholspiel. Ronaldo erzielte in der 23.Spielminute seinen 400.Pflichtspieltreffer für Madrid (391 Spiele). Darunter sind 281 Liga-Tore, 88 in der Champions League, 22 im spanischen Pokal, vier bei der KlubWM sowie drei im spanischen und zwei im europäischen Supercup.