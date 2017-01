Grausamer Fund in einem Gartenhäuschen in Bayern: Ein Vater hat in Arnstein bei Würzburg die Leichen von sechs Teenagern entdeckt, darunter auch seine eigenen Kinder. Die Todesursache der jungen Frauen und Männer im Alter von 18 und 19 Jahren war zunächst unklar. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab es laut Ermittlern zunächst nicht. Die Jugendlichen hatten am Samstagabend in der Gartenlaube gefeiert. Nachdem der Vater bis zum Morgen keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen, ob alles in Ordnung sei.