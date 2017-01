Ein Kommentar von Shakuntala Banerjee, Valletta

Die EU-Innenminister besiegeln in Malta die Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik. Solidarität wird flexibel interpretiert, Abschottung heißt der neue Konsens. Die Hardliner können sich freuen.

Wenn sich Politik grundlegend verändert, kündigt sich das zumeist in der Sprache an. In Valletta war es heute das Wörtchen "ganzheitlich", mit dem Europa den offiziellen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik einläutete.

ZDF-Korrespondentin Shakuntala Banerjee.

Quelle: ZDF

Festgefahren schienen bis dahin die Fronten derer, die wahlweise für eine Abschottung Europas oder für eine Lösung der Flüchtlingsfrage durch solidarische Lastenverteilung waren. Nun soll der Begriff "ganzheitlich" Bewegung in die Sache bringen.

Kooperation mit Libyen und Ägypten

"Die Umverteilung von Flüchtlingen ist wichtig", verkündet der Gastgeber, Maltas Innenminister Carmelo Abela, nach dem Treffen. "Genauso wichtig sind jedoch die Ausweisung und Rückführung jener, denen kein Schutz in der EU zusteht. Und natürlich brauchen wir auch legale Migrationswege nach Europa." Das ganz große Rad also - und auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden dabei wirklich alle einen Kompromiss eingehen.

Der Plan sieht so aus: Europa sorgt zügig für die Schließung der Mittelmeer-Route - unter anderem durch durchaus umstrittene Kooperationen mit teils instabilen Staaten wie Libyen und Ägypten. Nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens hoffen die Innenminister so, die Zahl der Flüchtlinge auf ein Minimum zu reduzieren. Der Vorschlag entspricht den Vorstellungen der Staaten, die schon lange den Schutz der Außengrenzen als einzig wirksames Mittel gegen die Flüchtlingskrise empfehlen - allen voran Ungarn, die Slowakei und Österreich.

Lastenteilung nach Dringlichkeit

Hinzu kommt ein System der gestaffelten Solidarität. Das Ziel: In Krisenzeiten sollen sich alle EU-Staaten an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen. Das hatte insbesondere Deutschland immer wieder gefordert. Der Haken: Der Vorschlag bezieht sich nur auf künftige Krisen - und er ist abgestuft. Ist die Zahl der Flüchtlinge niedrig, bleiben wie bisher die Erstaufnahmestaaten zuständig. Steigt die Zahl über eine gewisse Schwelle, wird ein System aktiviert, an dem sich alle EU-Staaten beteiligen, das aber Flexibilität gewährt. Erst wenn sich ein Massenzuzug anbahnt, greift ein drittes Verfahren, das abweichen darf von den üblichen EU-Standards.

Das neue Prinzip sieht vor: Lastenteilung nach Dringlichkeit. Deutschland war ursprünglich für einen Umverteilungsmechanismus, der schon ab dem ersten Flüchtling greifen sollte. Das sei jedoch leider nicht mehrheitsfähig, lässt Innenminister Thomas de Maizière wissen, und zitiert die Sorgen der Osteuropäer: "Ein entscheidendes Gegenargument war: Wenn wir jeden verteilen, der in die EU kommt, hat das einen unglaublichen Sogeffekt und das wollen wir nicht. Deshalb ist die Idee, die aufbaut auf den Ideen der Slowakei: Dann lasst uns doch unterscheiden nach Zahl, ohne dass wir einen Sogeffekt auflösen."

Solidarität nur im Notfall

Das bedeutet: Solidarität greift erst, wenn es nicht mehr anders geht. Und auch nur, wenn zuvor alle Wege nach Europa geschlossen und alle Rückführungsmethoden - auch die fragwürdigen - genutzt werden. Noch ist es nur eine Idee, die die Innenminister öffentlich gemacht haben. Doch sie hat gute Chancen auf eine Mehrheit unter Europas Regierungen.

Die Hardliner dürften sich freuen: Denn in der neuen Ganzheitlichkeit sind Solidarität und menschenrechtliche Verpflichtungen nur noch zwei Begriffe unter ganz vielen. Menschenrechte und Grundwerte haben in der EU von Morgen keinen prominenten Platz mehr.

Der Autorin auf Twitter folgen: @ShakuntalaBaner