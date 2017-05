Emmanuel Macron ist jetzt Französischer Präsident, wird auch an den Börsen gefeiert - doch was bedeutet seine Wahl für die Wirtschaft in Europa? Welche Folgen kann sein Programm haben?

Am Ende reicht es nur für den Minimal-Kompromiss. "Wir arbeiten daran, den Beitrag des Handels zu unseren Volkswirtschaften zu stärken", halten die Finanzminister der G7 nach ihrem Treffen in Bari nichtssagend fest. Aufhorchen lässt nur die Rolle der USA - die einmal mehr isoliert auftreten.

Das hatte sich der-Gastgeber eigentlich anders vorgestellt. Das strittige Thema Welthandel und Protektionismus wollten die Italiener ganz von der Tagesordnung des Treffens der-Finanzminister und -Notenbankchefs in Bari streichen. Denn zu aufgeladen ist die Stimmung unter den Top-Wirtschaftsmächten seit der Ansage von US-Präsident Donald Trump, auf globale Handelsabkommen und Institutionen künftig zu pfeifen und amerikanische Interessen über alles zu stellen.

Amerikaner stehen isoliert da

Am Ende tauchte dann doch eine Formulierung in der Erklärung der-Gruppe der führenden westlichen Industrienationen zum Handel auf. Und die war genauso nichtssagend und wortgleich: der kleinste gemeinsame Nenner. So wie beim Treffen der Finanzminister der G20-Gruppe der größten Industrie- und Schwellenländer vor zwei Monaten in Baden-Baden: "Wir arbeiten daran, den Beitrag des Handels zu unseren Volkswirtschaften zu stärken."

Mager auch angesichts der Tatsache, dass sich die-Minister erstmals seit acht Jahren wieder auf ein Kommuniqué verständigten. Die Italiener hatten auf dem Papier bestanden - obwohl sich die-Ministerrunde eher als vertrauliches Forum sieht. Mehr war angesichts der anhaltenden Blockade-Politik der neuen US-Administration beim Handel nicht rauszuholen. Wie in Baden-Baden stehen die Amerikaner beim zweitägigen G7-Treffen in Castello Svevo, dem Normannenschloss an der Adria, isoliert da. Diesmal hieß es sechs gegen einen. Auch wenn US-Finanzminister Steve Mnuchin einmal mehr versuchte, den "America-First"-Kurs seines Chefs freundlich zu verpacken.

USA voller Stolz - die anderen nicht

Voller Stolz verwies der frühere Goldman-Sachs-Banker und Multimillionär vor seinen-Kollegen auf die erst am Freitag unterzeichneten Handelsvereinbarungen der USA mit China. Für Mnuchin & Co. quasi der Beweis nach dem Motto "Seht her - es geht doch was." Die Chinesen sitzen in Washington ebenso auf der Anklagebank wie die Deutschen wegen ihrer Handelsüberschüsse mit den USA. Die Amerikaner hoffen, mit dem China-Deal ihre Exporte zu stärken und das Handelsdefizit mit Peking zu verringern.

Die Begeisterung Mnuchins in Bari konnten die-Partner nicht so ganz teilen. Schließlich sind die Vereinbarungen kein großer Wurf in der Handelspolitik. Die Nummer 1 und Nummer 2 der Weltwirtschaft haben lediglich vereinbart, Geschäfte mit Fleischprodukten auszubauen und US-Zahlungsdienstleistern einen leichteren Zugang auf dem chinesischen Markt zu verschaffen. Um so deutlicher waren die Appelle von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und der anderen-Partner an die USA, die Rolle als wirtschaftliche und politische Führungsmacht auch auszufüllen.

Das Treffen in der Hafenstadt Apuliens war eigentlich die Generalprobe für den Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende Mai in Taormina auf Sizilien. Gastgeber Italien wollte, dass das heiße Eisen Handel Chefsache ist und erst dort auf höchster Ebene besprochen wird. Dann werden auch Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erstmals an einem-Gipfel teilnehmen. Doch schon wird befürchtet, dass auch in Taormina das Thema Handel kaum über die bisherige Kompromissformel hinausgehen dürfte. Deutschland, das Anfang Juli die Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe zum Top-Gipfel nach Hamburg lädt, hofft, dann etwas mehr rauszuholen.

Kleine Erfolge

Nur im Streit gingen diein Bari aber doch nicht auseinander. Unter anderem zu einer gemeinsamen Warnung vor den wachsenden Bedrohungen durch Cyber-Kriminalität konnten sich Schäuble, Mnuchin sowie die anderen-Minister durchringen. Sie mahnten ein abgestimmtes Vorgehen in ihrer Abschlusserklärung an. Die war allerdings schon vor dem weltweiten Hackerangriff auf IT-Systeme am Freitag ausverhandelt worden.