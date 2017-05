Scharfe Kritik an Flüchtlingskurs der G7

Gipfel in Taormina

Bild Proteste am Rande des G7-Gipfels

In Taormina findet das G7-Treffen statt. Von dort berichtet ZDF-Korrespondentin Bettina Schausten, wie der erste Gipfel mit US-Präsident Trump verläuft.

Bislang sieht es nicht danach aus, als könnten sich die G7-Vertreter in Italien auf einen umfassenden Plan zur Flüchtlingskrise verständigen. Entwicklungsorganisationen werfen den großen Industrienationen Untätigkeit vor.

G7-Gipfel Tag zwei: Das Thema Flüchtlinge steht auf der Agenda, Vertreter afrikanischer Länder stoßen zu dem Treffen auf Sizilien dazu. Scharfe Kritik kommt von Entwicklungsorganisationen: Sie rügen die Untätigkeit der Staats- und Regierungschefs der sieben reichen Industrienationen in der Flüchtlingskrise.

"Der Skandal des Gipfels ist, dass die G7-Führer direkt hier nach Sizilien ans Meer kommen, wo 1.400 Menschen allein seit Jahresanfang ertrunken sind, und nichts ernsthaft dagegen tun", sagte Edmund Cairns von Oxfam. Es sei "eine der größten Enttäuschungen des Gipfels", dass Italien mit seinem Plan für einen geordneten Umgang mit den Flüchtlingen am Widerstand der USA gescheitert sei, so Oxfam. Der Gastgeber habe die Welt daran erinnern wollen, dass Zuwanderer auch Vorteile für die Länder brächten, die sie aufnehmen. "Das scheint völlig vergessen worden zu sein."

"Die Kinder sterben jetzt"

"Ich habe noch nie einen solchen Gipfel erlebt", sagte die Vertreterin einer weiteren Entwicklungsorganisation. Mit Blick auf die US-Blockadehaltung sagte sie: Die anderen Länder müssen aber auch mal sagen, wo die rote Linie ist."

"Die Kinder sterben jetzt", mahnte auch Silvia Holten von World Vision. Die großen Industrienationen könnten nicht länger warten. "Es ist ein Desaster." Die Hilfsorganisationen fordern, dass der UN-Appell für den Kampf gegen die Hungersnöte in Höhe von 6,9 Milliarden US-Dollar auch erfüllt wird. Bisher liegen nur Zusagen über 30 Prozent vor.

Trump bremst bei Flüchtlingskrise

Am letzten Tag des Gipfels in Taormina treffen die Staats- und Regierungschefs mit Vertretern aus Äthiopien, Kenia, Niger, Nigeria, Tunesien und Guinea zusammen, um über die Flüchtlingskrise und Hungersnöte in Afrika zu sprechen.

US-Präsident Donald Trump verhinderte bislang einen umfassenden Plan zur Bewältigung der Krise und brüskiert damit nicht zuletzt Gastgeber Italien - das Land, in dem viele Mittelmeerflüchtlinge ankommen. Im Abschlusskommuniqué wird auf Forderung der USA offenbar nur ein kurzer Passus zu Flüchtlingen aufgenommen, der Sicherheitsfragen hervorhebt: "Wir bestätigen die souveränen Rechte der Staaten, ihre Grenzen zu kontrollieren und klare Grenzen für die Zuwanderung zu setzen", zitiert die Agentur dpa aus dem Entwurf.

G7

Wegen der Uneinigkeit mit Trump gestalteten sich die Verhandlungen über die Abschlusserklärung insgesamt besonders schwierig. Differenzen gab es neben dem Thema Flüchtlinge auch beim Freihandel und beim Klimaschutz. So wollte sich Trump noch nicht festlegen, ob er aus dem internationalen Klimaabkommen von Paris aussteigen möchte. Auch am wirtschaftlichen Abschottungskurs hielt er fest. Der Gipfel endet am Nachmittag. Trump plant, anders als viele der Staatenlenker, keine Pressekonferenz nach Abschluss des-Treffens abzuhalten.