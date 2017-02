Zum Auftakt der Klausur in Seeon bleibt CSU-Vorsitzender Seehofer seinem Standpunkt treu: Er fordert weiterhin eine Obergrenze für Flüchtlinge. Auch beim Thema innere Sicherheit gehen die Meinungen von CSU und CDU auseinander. Ist im Wahljahr Ärger in der Union vorprogrammiert?

Angela Merkel tritt noch einmal an - „in unsicheren Zeiten“, wie sie sagt. In Zeiten, in denen sich rechts von der Union einiges versammelt hat, um Merkels Regierung hinwegzufegen, würden andere sagen. Die Kanzlerin will dem Sturm trotzen.

Ein Friedensgipfel in München soll CDU und CSU heute wieder versöhnen - knapp acht Monate vor der Bundestagswahl. Es dürfte auch um den gemeinsamen Wahlkampf gehen. Und um eine Stärkung der Kanzlerin, nicht gerade zugunsten Horst Seehofers.

Horst Seehofer ist zu Scherzen aufgelegt, als er zur letzten Vorstandssitzung vor dem sogenannten Versöhnungsgipfel erscheint. Ob er sich warm anziehen müsse, wenn die SPD jetzt mit Martin Schulz neues Selbstbewusstsein tanke? Nein, er sei immer der Witterung angemessen gekleidet. Bald käme ja der Frühling … Und das eigentliche Thema, Sie wissen schon, das Verhältnis zu Merkel? Alles bestens!

Ein nützlicher Streit

Man sei in einem "organischen Prozess" aufeinander zugegangen, plane einen gemeinsamen Wahlkampf. Und, ja, "natürlich" werde die CSU in Bayern Plakate mit dem Antlitz der Kanzlerin kleben. All dies sagt er mit jenem ihm eigenen, immer leicht kopfschüttelnden Gesichtsausdruck, der eine Mischung aus belustigter Verwunderung über die scheinbar absurde Frage und Entschlossenheit widerspiegeln soll. Wenn Seehofer so launig daherredet, weiß man, dass er in Wahrheit genau überlegt, was er da sagt.

Denn ganz so unbekümmert dürfte er nicht sein. Er weiß, dass ihm beim erwartbar friedlich ausgehenden Versöhnungsgipfel mit der CDU wenig Spielraum bleibt. Intern herrscht unter manchen Parteistrategen die Meinung vor, dass der Streit der Schwesterparteien durchaus nützlich sei: Beide könnten so hoffen, am jeweiligen Rand Wähler zu halten. Die CDU links der Mitte, auf Kosten von SPD und Grünen. Die CSU am rechten Rand, der sonst zum Angstgegner AfD überlaufen würde. Eine zu frühe Einigung bedeute, im jeweiligen Lager an Glaubwürdigkeit zu verlieren und diese Wähler schon jetzt aufzugeben.

Außenpolitisches Irrlichtern

Andererseits drängt die Zeit, denn die gleichen Strategen sind auch der Überzeugung, dass man am Ende nur gemeinsam genug Wucht entfalten könne, um die Wahl im September für eine letztlich doch alternativlose Unionskanzlerin zu gewinnen.

An der CSU-Basis aber sieht das anders aus. Das bekommen die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen und der Parteichef täglich zu hören und zu lesen, zum Beispiel auf Facebook. Merkel ist für die CSU-Klientel kaum noch mehrheitsfähig.

Dieses Dilemma dürfte der Grund sein, warum Horst Seehofer dann immer wieder - ausgerechnet außenpolitisch - irrlichtert. Warum er Dinge von sich gibt, die manch einen an einer tieferen Auseinandersetzung mit der Thematik zweifeln lassen. Das tut - mangels außenpolitischer Richtlinienkompetenz - nicht wirklich weh, fällt aber auf. Und das ist beabsichtigt.

So etwa seine wiederholten Forderungen nach einem Ende der Russland-Sanktionen, ungeachtet europäischer Diplomatie. Oder pauschales Lob für einen vermeintlich entschlossen regierenden Trump - anscheinend ohne viel Wissen über die trügerische Nachhaltigkeit von präsidialen Erlassen und Konsequenzen prahlerischer Tweets.

Er wird sich wohl unterwerfen müssen

Seehofer bedient damit eine Gruppe potenzieller AfD-Wähler, die starke Führer und klare Ansagen mögen und deshalb, so hofft er, bei ihm und seiner Partei bleiben - obwohl im fernen Berlin ausgerechnet eine Frau stärker als er selbst scheint und er sich ihr ausgerechnet daheim in München wohl unterwerfen muss. Denn, wie schon gesagt: "Natürlich" wird die CSU im Sommer Merkel-Plakate kleben. War da was?

