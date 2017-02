Angela Merkel tritt noch einmal an - „in unsicheren Zeiten“, wie sie sagt. In Zeiten, in denen sich rechts von der Union einiges versammelt hat, um Merkels Regierung hinwegzufegen, würden andere sagen. Die Kanzlerin will dem Sturm trotzen.

Scharfe Kritik noch vor kurzem von CSU-Chef Seehofer an der Kanzlerin und ihrem Flüchtlingskurs. Angesichts steigender Umfragewerte der SPD, wollen CDU und CSU jetzt jedoch Geschlossenheit in ihrer Wahlstrategie zeigen.

von Mathis Feldhoff

Es soll der Start in einen gemeinsamen Wahlkampf sein - der sogenannte Friedensgipfel zwischen CDU und CSU in München. Tatsächlich werden aber am Rande der Tagung der beiden Präsidien vor allem die Unterscheide deutlich, die die Schwesterparteien immer noch trennen. Manches mehr denn je.

"Die Frage ist, wer gegrillt wird", scherzt Verkehrsminister Alexander Dobrindt zu Beginn der zweitägigen Klausurtagung, als er auf das verbindende Winter-Grillen am Sonntagabend angesprochen wird. Und wie so oft beim ehemaligen Generalsekretär der CSU, hat dieser Scherz einen Hintersinn. Selten wie nie zuvor, ist die CSU entschlossen ihre Linie gegenüber der großen Schwesterpartei durchzusetzen.

Mathis Feldhoff

Quelle: ZDF

Klare Kante in der Flüchtlingspolitik, klare Kante gegen Rot-Rot-Grün, klare Kante in der Innenpolitik. Neu sind die Wahlkampfschlager der CSU nicht, aber wie so oft eine Zumutung für die CDU. Mit vielem habe man sich in den letzten beiden Jahren durchgesetzt, darauf legt man bei der CSU wert. Und tatsächlich ist insbesondere die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel der letzten Monate eine Art Rückzugsgefecht gegenüber den Bayern.

"Es gab zu allen Zeiten auch unterschiedliche Auffassung", beschwichtigt Horst Seehofer die zahlreich angereisten Medienvertreter. Und es soll wohl vor allem als Beruhigung an die eigene Truppe dienen, wenn er hinzufügt: "Diese unterschiedlichen Auffassungen werden die nächsten Monate nicht beeinträchtigen in der Gemeinsamkeit." Die Kanzlerin klingt da gleich ganz ähnlich und es macht sich beim Beobachter der Verdacht breit man habe sich abgesprochen: "In diesen Zeiten kommt auf die beiden Volksparteien, CDU und CSU, an, die sehr viel mehr Gemeinsames haben, als das was unterschiedlich beantwortet wird." Was konkret unterschiedlich ist - außer der bekannten Obergrenze - will aber keiner der Granden von CDU oder CSU so sagen.

Denn längst haben die Generalsekretäre, die mit der Erarbeitung eines Wahlprogramms beauftragt sind, festgestellt, dass es da viel mehr gibt, als dieser eine bekannte Dissens. Flüchtlings-, Renten-, Außenpolitik. Es gibt im Themenhimmel der Unionsschwestern mehr als nur einen Streitpunkt.

Wer überprüfen will, ob die jetzt beschworene Eintracht zwischen den Unionsschwestern hält, muss zum Besuch an die Basis fahren. Sonntagmorgen, CSU-Stammtisch beim Kirchen-Wirt in Rosenheim/Pang. Hier ist man stolz darauf noch CSU total zu sein. Die örtliche Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig nimmt kein Blatt vor dem Mund, wenn sie sagt: "Ohne die CSU wäre in den letzten zwei Jahren gar nichts gegangen in Berlin."

Zu schnell hätten sich CDU und SPD auf eine falsche Politik geeinigt, so ihre These. Merkel ist die falsche Kandidatin, darin ist die Versammlung schnell einig. Trotzdem wird Seehofer in München Angela Merkel dazu ausrufen. Schon die Andeutung in einem Zeitungsinterview letzte Woche hatte ihm einen Shitstorm auf seiner Facebook-Seite eingebracht. "Ich tue mich sehr schwer mit Angela Merkel. Ich hätte mir eigentlich einen völlig anderen Kandidaten oder Kandidatin gewünscht", sagt die CSU Ortsvorsitzende Margarete Fischbacher, aber einen anderen Vorschlag hat sie dann auch nicht.

Die "ungebremste Einreise von Flüchtlingen" habe aber das Vertrauen in Merkel nachhaltig beschädigt. Man habe im Kreisvorstand noch nicht entschieden, ob man im Wahlkampf auch Plakate von Merkel aufhängen werde. Es würde aber nicht verwundern, wenn in Rosenheim die Kanzlerin nicht plakatiert würde.

So ablehnend die CSU-Basis, so enthusiastisch die CDU. Erst am Samstag war Angela Merkel vor ihrer Basis in Schleswig-Holstein aufgetreten. Auch im Norden wird gewählt. Hier schätzt man ihre Art. "Sie macht Sachaussagen, keine populistischen Aussagen. Das will auch der Mensch. Der Mensch will klare Aussagen", lobt Hauke Göttsch, Landtagsabgeordneter aus Rendsburg die CDU Vorsitzende.

Es ist diese unterschiedliche Sicht auf die Gesellschaft, die Menschen und die Politik, die Angela Merkel von Horst Seehofer unterscheidet. Während der CSU-Chef sich in einer "Koalition mit dem Bürger" sieht, betrachtet Merkel die Probleme sehr viel rationaler. Auch Merkel will den Erfolg, aber nicht um den Preis des Populismus, dem sie bei Seehofers Politik befürchtet. Während sich die CSU auf die Ängste der Menschen beruft und deshalb auf Thema wie Obergrenze und Inneres Sicherheit setzt, glaubt Angela Merkel mit ihren Zukunftsthemen Digitalisierung und Wirtschaft 4.0 zu punkten. Wie das zusammen passen soll, zumal in einem Wahlkampf, ist nur schwer zu verstehen.

Am Abend haben die Führungsspitzen der Schwestern gemeinsam gegrillt. Wer was bevorzugte, blieb hinter den verschlossen Glastüren der neuen CSU-Zentrale. In einem sind sich die Parteiführungen aber tatsächlich einig - in dem Wissen, dass eine getrennte Union nicht erfolgreicher wäre. "Alles andere wäre weder klug noch erfolgversprechend", sagt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. Seit Jahrzehnten übt sich die Union von CDU und CSU in dem Spagat - meistens ganz erfolgreich.

Die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel hat offenbart, dass diese Gemeinsamkeit tiefe Risse hat. Dass mit dem Überraschungskandidaten der SPD, Martin Schulz, jetzt eine Alternative zu Merkel auf der politischen Bühne aufgetaucht ist, zwingt die beiden Unionsparteien gleich doppelt zu Eintracht - wie Horst Seehofer es formulierte. Laut Lexikon der "friedliche Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe". Das dieser aus inhaltlicher Übereinstimmung entspringt, steht da nicht.