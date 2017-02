Zum Auftakt der Klausur in Seeon bleibt CSU-Vorsitzender Seehofer seinem Standpunkt treu: Er fordert weiterhin eine Obergrenze für Flüchtlinge. Auch beim Thema innere Sicherheit gehen die Meinungen von CSU und CDU auseinander. Ist im Wahljahr Ärger in der Union vorprogrammiert?

Angela Merkel tritt noch einmal an - „in unsicheren Zeiten“, wie sie sagt. In Zeiten, in denen sich rechts von der Union einiges versammelt hat, um Merkels Regierung hinwegzufegen, würden andere sagen. Die Kanzlerin will dem Sturm trotzen.

Angesichts der Aufholjagd der SPD in den Umfragen seit der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz haben führende Unionspolitiker zur Geschlossenheit aufgerufen. Es gebe "sehr viel mehr gemeinsam" als Unterschiede, sagte CDU-Chefin Merkel zu Beginn des Gipfels mit der CSU in München.

Als Angelavor der in einem Ensemble aus mehreren Hochhäusern untergebrachten neuen CSU-Zentrale ankommt, lässt sie sich von außen kurz das Gebäude zeigen. Es sei das erste Mal, dass die CDU-Chefin das Franz-Josef-Strauß-Haus besuche, erzählt Horst Seehofer stolz. Dass er wiederholt damit provozierte,von diesem Besuch wieder auszuladen, erwähnt Seehofer nicht - Geschlossenheit ist nun sein Motto.

Wie schnell Seehofer den Schalter in seinen Aussagen umlegen kann, zeigt sich auch an seinem Umgang mit dem Aufstieg der SPD in den Umfragen seit der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz. Als vor gerade mal einem Monat eine Umfrage der CSU eine knappe absolute Mehrheit in Bayern bestätigte, wertete Seehofer das noch als tolles Startsignal für das Jahr 2017. Jetzt dagegen hält er den auf nicht mal mehr vier Prozentpunkte eingeschmolzenen Vorsprung der Union auf die SPD für unwichtigen Kleinkram.

Seehofer: Nicht von Stimmungen beeinflussen lassen

"Wir sind doch keine Hasen, die im Feld hin und herhüpfen, je nachdem, wie gerade die Regentropfen fallen", sagt er mit süffisantem Lächeln. Die Union lasse sich doch nicht von Stimmungen beeinflussen. Seehofers scheinbare Unberührtheit durch die SPD-Aufholjagd könnte also nur vorgeschoben sein - und manche Äußerungen aus dem Spitzentreffen von CDU und CSU deuten auch auf eine wachsende Nervosität.

So greift CDU-Vize Julia Klöckner Schulz direkt persönlich an. "Herr Schulz verspricht allen alles", sagt sie. Das werde nicht lange gut gehen. Und wenn er den Bürgern nun Europa zurückgeben wolle, stelle sich doch die Frage, wo der ehemalige EU-Ratspräsident denn selbst die vergangenen Jahre gewesen sei. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sieht die SPD momentan in einem Rausch - und prognostiziert ihr für den Wahlabend im September einen Kater. Während Klöckner, Tauber oder auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sich vor dem Spitzentreffen schon verbal an der SPD und Schulz abarbeiten, betonenund Seehofer vor allem die Wichtigkeit der eigenen Stärke.

"Ich bin ganz sicher, in diesen Zeiten kommt es auf die beiden Volksparteien CDU und CSU an, die sehr viel mehr Gemeinsames haben, als das, was unterschiedlich beantwortet wird", sagt. Seehofer sagt zwar, Geschlossenheit alleine reiche nicht. Wie ein neuer Gegensatz klingt das aber nicht: "Wir brauchen beides, die Eintracht und die inhaltliche Übereinstimmung." Erst am Montag, zum Abschluss einer gemeinsamen Präsidiumssitzung, sollen diese gemeinsamen Inhalte öffentlich gemacht werden.

"Die CSU hält Wort"

Laut Seehofer existiert dazu auch schon ein Arbeitspapier. Dass dieses bisher noch nicht an die Öffentlichkeit durchgestochen wurde, wertet der CSU-Chef als gutes Zeichen für die verbesserte Zusammenarbeit. Sicher ist nur, dass in diesem Konzept nicht die von der CSU geforderte Obergrenze von maximal 200.000 Flüchtlingen pro Jahr stehen wird. Diese werden die Christsozialen in ihrem eigenen Wahlprogramm namens Bayernplan veröffentlichen.

Auch wenn sich CDU und CSU demonstrativ um Geschlossenheit in München mühen - eine kleine Spitze konnten sich die Strategen der Christsozialen nicht verkneifen. Auf einer Schautafel, an derauf ihrem Weg in die CSU-Zentrale vorbei musste, stand in großen Buchstaben "Die CSU hält Wort". Darunter aufgeführt die Forderungen aus dem Bayernplan zur Wahl 2013 - es sei alles umgesetzt worden, darunter auch die inzwischen beschlossene Pkw-Maut, die die CDU undnicht wollten.